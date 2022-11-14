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Принял мультиварку за сейф: оккупант с автоматом требовал у украинки код от бытовой техники

14 ноября 2022, 09:05

Инцидент произошел в населенном пункте на юге Украины. Оккупант ворвался в дом и решил, что мультиварка - это сейф, в котором хранят драгоценности и деньги.

Российские оккупанты
Российские оккупанты решили, что мультиварка - это сейф / Фото Telegram

В одном из освобожденных населенных пунктов на юге Украины российский оккупант ворвался местной жительницы с автоматом и требовал у нее код от мультиварки, потому что был уверен, что это – сейф.

Видео рассказа женщины опубликовал Telegram-канал Одесса. Официально. Украинка рассказала, что когда оккупант ворвался в ее дом, то прежде всего его удивил шкаф-купе.

"Приходит к нам российский солдат: худое, несчастное такое, угрюмое. Заходит в комнату, а там шкаф-купе: открывает – другая дверца раз и закрылась. Он: "Ухты!", – отметила она.

Потом незваный гость решил зайти на кухню и подумал, мультиварка - это сейф, в котором украинка хранит драгоценности и деньги.

"Код скажи! Скажи код сейфа!" А я не понимаю, что он хочет… Аа, поняла, говорю – это называется "мультиварка", понимаешь", – рассказала женщина.

Она добавила, что также оккупанта удивила арка, на которой рос виноград во дворе. Ее он назвал "балаганом".

Как сообщал Главред, российские оккупанты, убегая из временно оккупированного Херсона, украли детский паровозик. В него они загрузили другие украденные у украинцев вещи.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, что два российских вояки украли из частного дома стиральную машинку. Они волокли стиралку несколько сотен метров, останавливаясь, чтобы передохнуть. Для перевозки краденого "трофея" они оставили за деревом военный автомобиль.

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