Оккупанты украли известную баржу, которая доставляла арбузы из Херсона в Киев

Оккупанты украли баржу в Херсоне / t.me/kherson_non_fake

Во время войны в Украине российские оккупанты не брезгуют ничем - на сей раз им пришло в голову украсть в Херсоне баржу, на которой каждый год возили в столицу сладкие и сочные арбузы. Сейчас баржу перегоняют в сторону Антоновского моста, пишут в Telegram местные жители.

"В акватории Днепра замечена деятельность русских военных. Они угнали 2 судна на Нибулоне (сухогруз или баржа) и транспортируют его буксирами в направлении Херсона", - говорится в сообщении

Также в комментарии к посту люди пишут, что баржа, которую украли оккупанты - та самая, на которой в начале августа из Херсонской области отправляли арбузы в Киев.

Кому принадлежит баржа

Известно, что украденная врагами баржа принадлежит компании Нибулон, основателя которой Алексея Вадатурского оккупанты убили совсем недавно ракетами.

Отправка арбузов баржей из Херсонской области в Киев стала в последние годы традицией. И эта баржа стала негласным символом Херсона.

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Ситуация в Херсонской области

Армия Украины продолжает военную операцию в Херсонской области. Воины 26 июля нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Эстакада больше не пригодна для эксплуатации.

В Оперативном командовании Юг 30 июля сообщили, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Путепровод также поврежден, коммуникация по нему невозможна.

В разведке Великобритании отмечали, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении уже в самом разгаре. Работает артиллерия украинских войск, наносятся удары по стратегически важным объектам и вражеским позициям. Согласно данным специалистов, Херсон уже почти отрезан от других оккупированных территорий.

Журналисты CNN отметили, что Россия, похоже, решила сосредоточиться на удержании оккупированного Херсона, который важен для Москвы с точки зрения подачи воды в захваченный Крым. Оккупанты по-прежнему контролируют большие территории к северо-востоку от города и могут пополнять свои силы на западному берегу при помощи понтонных переправ и паромов через Днепр. Однако ВСУ бьют по стратегической логистике, командным пунктам и складам врага. Украинские войска намерены переломить ситуацию, применяя РСЗО HIMARS.

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