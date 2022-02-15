ПриватБанку удалось восстановить работу после хакерской атаки

Работа ПриватБанка восстановлена / УНИАН

Работу сервисов ПриватБанка после DDoS-атак удалось восстановить, однако Приват24 все еще работает нестабильно, об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Укринформ.

"В течение одного часа во время атаки некоторые сервисы (АТМ, ОСО) не работали. Начиная с 16:30 эти сервисы восстановлены. На данный момент мы наблюдаем нестабильность в доступе к Приват24", - говорится в сообщении.

ПриватБанк принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить доступ пользователей ко всем услугам, заверили в финучреждении.

Хакерская атака на Украину

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

Реклама

15 февраля Главред писал о том, что ПриватБанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов. Не работает Приват24, есть проблемы с платежами, сообщил нардеп Александр Дубинский на своей страничке в Facebook.

"Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ", - сообщил нардеп.

О проблемах с доступом также сообщают в Сети.

Читайте также: