ПриватБанку удалось восстановить работу после хакерской атаки

ПриватБанк принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить доступ пользователей ко всем услугам, заверили в финучреждении.
Работу сервисов ПриватБанка после DDoS-атак удалось восстановить, однако Приват24 все еще работает нестабильно, об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Укринформ.
"В течение одного часа во время атаки некоторые сервисы (АТМ, ОСО) не работали. Начиная с 16:30 эти сервисы восстановлены. На данный момент мы наблюдаем нестабильность в доступе к Приват24", - говорится в сообщении.
ПриватБанк принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить доступ пользователей ко всем услугам, заверили в финучреждении.
Хакерская атака на Украину
Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.
Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.
15 февраля Главред писал о том, что ПриватБанк подвергается массированной ДДОС-атаке на протяжении уже нескольких часов. Не работает Приват24, есть проблемы с платежами, сообщил нардеп Александр Дубинский на своей страничке в Facebook.
"Проблемы усиливаются потоком клиентов, которые пытаются снять деньги в банкоматах и отделениях из-за информационной истерии вокруг военного вторжения РФ", - сообщил нардеп.
О проблемах с доступом также сообщают в Сети.
Читайте также:
- ПриватБанк блокирует счета клиентов: требуют идти в отделение с документами
- В Днепре ограбили отделение ПриватБанка: в полиции рассказали подробности
- До операторов не дозвониться, деньги не возвращают: в ПриватБанке произошел сбой
- "Беззаконие и издевательство!": ПриватБанк запрещает снимать деньги со счетов