Про Крым говорить рано: генерал ВСУ сделал прогноз по ближайшим месяцам войны

Но уже к концу 2024 года, если ВСУ соберутся с силами, можно думать об уничтожении Крымского моста.

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У Украины непременно появится шанс уничтожить Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Крымский ветер

Про освобождения Крыма говорить пока рано, но Украина не должна менять своей стратегии по освобождению всей территории от российских оккупантов, рассказал во время чата на Главреде генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Вероятно, предложил Романенко, потребуется сочетание военных и дипломатических действий. Так или иначе мы должны прийти к освобождению Крыма и других территорий, отметил он.

При этом Украина сможет уничтожить Крымский мост, но это будет делаться по необходимости, сказал генерал-лейтенант.

"А такая необходимость может возникнуть уже к концу 2024 года, если мы соберемся с силами", - высказался Романенко.

Реакция России на это, безусловно, будет болезненной.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

"Разрушение Крымского моста станет серьезным эпизодом в боевых действиях, поэтому нужно будет тщательно подобрать момент, в первую очередь, с военной точки зрения. Также необходимо учитывать морально-психологические и политические последствия этого шага. Ведь, по мнению россиян, мы перешагнули множество "красных линий". Однако придет время - перешагнем и эту. На все надо средства, возможности и подготовка. Я думаю, подходящие обстоятельства сложатся в перспективе", - уверен Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Россия готовится к затяжной войне

Ранее в ГУР отмечали, что оккупанты планируют выйти на админграницы Луганской области к псевдовыборам президента России, запланированным на март. Также россияне хотят иметь успех, вроде Авдеевки, на другом направлении фронта.

Вместе с тем, на данный момент у россиян нет сил, чтобы провести мощное наступление на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, отметил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В то же время в ГУР анонсировали еще одно контрнаступление ВСУ в 2025 году.

"Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году", - подчеркнул Кирилл Буданов.

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