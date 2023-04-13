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"Процесс начался": ВСУ пойдут в контрнаступления в начале мая - Свитан

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2023, 19:04 обновлено 13 апреля, 19:18
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Полковник запаса заявил, что перед контрнаступлением украинские военные будут уничтожать оккупантов в глубоком тылу.
ВСУ, Роман Свитан
ВСУ пойдут в контрнаступление в начале мая / Коллаж фото 93-я ОМБр, скриншот из видео

Украинские военные готовятся к масштабному контрнаступлению. ВСУ будут работать над максимальным разрушением логистики врага и их боеприпасов. Удары будут наноситься по оккупантам в глубоком тылу. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Это будет делаться на максимальной глубине, это важно. Всегда оптимально начинать с максимальной дальности в тылу противника, а затем постепенно приближаться и наносить удары по военным объектам врага все ближе к линии фронта", - сказал Свитан.

Он объяснил, что первоначально ВСУ могут уничтожить российские склады, топливоприемники, системы управления. Это все будет возможно с помощью ракет дальностью 100-150 км.

видео дня

"Если мы ударим по Феодосии, это значит, что у нас есть что-то с большей дальностью - примерно 250 км, потому что от ближайшей точки, откуда мы можем бить (допустим, от Берислава), до Феодосии 250 км. Выходит, у нас уже есть ракеты и такой дальности", - объяснил Свитан.

Такие ракетные удары могут уничтожать оккупантов в течение месяца, говорит эксперт. Они будут свидетельствовать о том, что уже через несколько недель начнется большое наступление.

"Начался этот процесс на прошлой неделе, вот и отсчитывайте месяц. Похоже, что мы пойдем в наступление ближе к 9 мая", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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