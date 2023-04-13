"Процесс начался": ВСУ пойдут в контрнаступления в начале мая - Свитан

Украинские военные готовятся к масштабному контрнаступлению. ВСУ будут работать над максимальным разрушением логистики врага и их боеприпасов. Удары будут наноситься по оккупантам в глубоком тылу. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
"Это будет делаться на максимальной глубине, это важно. Всегда оптимально начинать с максимальной дальности в тылу противника, а затем постепенно приближаться и наносить удары по военным объектам врага все ближе к линии фронта", - сказал Свитан.
Он объяснил, что первоначально ВСУ могут уничтожить российские склады, топливоприемники, системы управления. Это все будет возможно с помощью ракет дальностью 100-150 км.
"Если мы ударим по Феодосии, это значит, что у нас есть что-то с большей дальностью - примерно 250 км, потому что от ближайшей точки, откуда мы можем бить (допустим, от Берислава), до Феодосии 250 км. Выходит, у нас уже есть ракеты и такой дальности", - объяснил Свитан.
Такие ракетные удары могут уничтожать оккупантов в течение месяца, говорит эксперт. Они будут свидетельствовать о том, что уже через несколько недель начнется большое наступление.
"Начался этот процесс на прошлой неделе, вот и отсчитывайте месяц. Похоже, что мы пойдем в наступление ближе к 9 мая", - сказал Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Контрнаступление ВСУ
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".
"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.
Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.
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