Продался русским за 40 тысяч гривен: в Харькове поймали наводчика агрессоров

В Харькове правоохранители поймали наводчика агрессоров / УНИАН

В Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали горожанина, который за 40 тысяч гривен стал наводчиком российских оккупантов. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, с мужчиной по телефону связался неизвестный, который представился гражданином России. И предложил ему вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за координаты хлебного завода "Салтовский" и военного объекта ФЭД.

"С…… из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен", ‒ добавила Венедиктова.

Генеральный прокурор подчеркнула, что 1 марта российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по переданным наводчиком координатам рядом с одним из объектов.

"Цена ‒ 40 тысяч гривен в базарный день. Он задержан нашими органами. Ответит за все", ‒ уточнила Венедиктова.

Читайте такжеПредатели Украины получили по заслугам - ВСУ разбили группу военных, которые перешли на сторну РФ в 2014

Напомним, ранее сообщалось о том, что 10 марта российские оккупанты нанесли новый удар по Харькову. В городе более часа слышались звуки залпов, объявлена ​​воздушная тревога.

О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22.00 слышали в центре города,

Местные телеграмм-каналы со ссылкой на харьковчан пишут, что взрывы слышны во всех районах города, а также вне города.