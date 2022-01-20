"Профессиональный провокатор": Арестовича внесли в базу Миротворца

Алексей Арестович / Фото Facebook

Бывший советник главы Офиса президента, экс-спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович внесен в базу сайта Миротворец.

Профиль Арестовича появился на Миротворце с пометкой "профессиональный провокатор".

Авторы публикации пишут, что Арестович участвовал в актах "гуманитарной агрессии против Украины".

Кроме того, ему инкриминируют сознательное участие в мероприятиях, "подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины".

Бывший советник Андрея Ермака также уличен в "дискредитации государственных органов власти и управления".

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Ранее Главред писал том, что вечером в понедельник, 17 января, стало известно об увольнении внештатного советника главы ОП Андрея Ермака Алексея Арестовича.

Кроме этого, он ушел и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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