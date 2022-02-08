Программа еПоддержка стала действенным инструментом социальной помощи и должна быть расширена - Беззубенко

Николай Беззубенко

Программа "еПоддержка" доказала свою эффективность и стала действительно действенным инструментом социальной помощи, а потому должна быть расширена на большие категории товаров и услуг. Такое мнение высказал эксперт по экономической безопасности Николай Беззубенко на собственной странице в социальной сети фейсбук.

Эксперт приводит данные Украинского института книги, которые указывают на положительное влияние от реализации программы:

"По данным Украинского института книги, украинцы тратят на книги не более 800 млн гривен в год (это в среднем 20 грн на человека). А только за месяц действия "еПоддержки" было приобретено книг на 705 млн. Сегодня государство и сами украинцы поддерживают художников, предпринимателей и авторов", - отмечает он.

По мнению Беззубенко вопрос расширения программы был действительно актуален, однако механизмы ее реализации требуют определенных уточнений, в частности относительно выплат подросткам и в контексте перечня товаров и услуг:

"еПоддержка" стала настоящей социальной программой и действенным инструментом поддержки экономики. Однако есть определенные нюансы, которые очевидно требуют уточнений. Например помощь на подростков. Кабинет министров рассматривает такую помощь с 14 лет, зато Минздрав разрешает вакцинировать от коронавирусной болезни детей от 12. По моему мнению это несоответствие нужно исправить. Также следует предусмотреть возможность использования этих средств на приобретение социально значимых товаров. Например средств по уходу за ребенком для молодых семей, детских лекарств и тому подобное", - заключает эксперт.

Как известно, Кабинет министров принял решение о выплате с 7 февраля 2022 года 1000 грн за полный курс вакцинации украинцам от 14 лет, а с 24 января приобрести за эти средства лекарства получили возможность украинцы преклонного возраста.