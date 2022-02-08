УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Программа еПоддержка стала действенным инструментом социальной помощи и должна быть расширена - Беззубенко

8 февраля 2022, 20:39

Эксперт приводит данные Украинского института книги, которые указывают на положительное влияние от реализации программы.

Николай Беззубенко
Николай Беззубенко

Программа "еПоддержка" доказала свою эффективность и стала действительно действенным инструментом социальной помощи, а потому должна быть расширена на большие категории товаров и услуг. Такое мнение высказал эксперт по экономической безопасности Николай Беззубенко на собственной странице в социальной сети фейсбук.

Эксперт приводит данные Украинского института книги, которые указывают на положительное влияние от реализации программы:

"По данным Украинского института книги, украинцы тратят на книги не более 800 млн гривен в год (это в среднем 20 грн на человека). А только за месяц действия "еПоддержки" было приобретено книг на 705 млн. Сегодня государство и сами украинцы поддерживают художников, предпринимателей и авторов", - отмечает он.

По мнению Беззубенко вопрос расширения программы был действительно актуален, однако механизмы ее реализации требуют определенных уточнений, в частности относительно выплат подросткам и в контексте перечня товаров и услуг:

"еПоддержка" стала настоящей социальной программой и действенным инструментом поддержки экономики. Однако есть определенные нюансы, которые очевидно требуют уточнений. Например помощь на подростков. Кабинет министров рассматривает такую помощь с 14 лет, зато Минздрав разрешает вакцинировать от коронавирусной болезни детей от 12. По моему мнению это несоответствие нужно исправить. Также следует предусмотреть возможность использования этих средств на приобретение социально значимых товаров. Например средств по уходу за ребенком для молодых семей, детских лекарств и тому подобное", - заключает эксперт.

Как известно, Кабинет министров принял решение о выплате с 7 февраля 2022 года 1000 грн за полный курс вакцинации украинцам от 14 лет, а с 24 января приобрести за эти средства лекарства получили возможность украинцы преклонного возраста.

viber
Сейчас вы просматриваете новость «Программа еПоддержка стала действенным инструментом социальной помощи и должна быть расширена - Беззубенко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоГороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательство Весна нагрянет в феврале: Украину разогреет до +15°, названы датыВесна нагрянет в феврале: Украину разогреет до +15°, названы даты Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стажДля выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стаж Пугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певицПугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певиц "Мне страшно представить": сестра "днепровского стрелка" рассказала, почему он мог пойти на убийство"Мне страшно представить": сестра "днепровского стрелка" рассказала, почему он мог пойти на убийство
21:26

Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектом

21:17

В Киеве уволили двух учителей, которые отказались преподавать на украинском

21:16

Киев "стал" Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфиреВидео

20:55

Как приготовить полезный бутерброд - комментарий диетолога

20:41

Страны Евросоюза не хотят отключать Россию от SWIFT - Bloomberg

Реклама
20:39

Программа еПоддержка стала действенным инструментом социальной помощи и должна быть расширена - Беззубенко

20:37

И пальцем не пошевелят: названы самые ленивые знаки зодиакаВидео

20:18

Удар Украины по России и инициативе "ЛДНР": Гармаш заявил об отказе Киева от "документов" ОРДЛОВидео

19:57

"Это грех": Максим Галкин рассказал о своих трудностях родительства

19:53

В Украине усиливают карантин: три области переходят в "красную" зонуВидео

19:22

С начала года в Украине резко подорожали овощи и говядинаВидео

19:16

Сахар резко подорожал в супермаркетах: цены бьют рекордыВидео

19:07

Риск заболеть одновременно COVID-19 и гриппом: Ляшко обратился к украинцам и назвал рекомендации

19:07

Гороскоп на завтра, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаВидео

18:54

Лобода показала две полоски на тесте, поклонники не находят себе места: "держитесь"

18:40

Цены летят вверх: в Украине дорожает топливо, эксперты не прогнозируют стабильностиВидео

18:35

Рисунки на миллион: украинский учитель обрел невероятный дар после инсультаВидео

18:30

"Большая стройка" Зеленского на железной дороге: 130 локомотивов из Франции будут ездить по Украине

18:19

В Киеве мужчина прострелил ногу строителю за залитую квартиру

18:07

Денежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год ТиграВидео

Реклама
17:46

Обязаны были сделать хотя бы 1 укол от COVID-19: в Минздраве назвали число отстраненных от работыВидео

17:45

В Винницкой области сестра чудом спасла тонущего братика

17:41

Серая и безвкусная жижа: три ошибки любой хозяйки, которые портят картофельное пюре за 1 секунду

17:26

С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику

17:08

Стужук растрогала историей о бывшем муже и рассказала о его смерти

17:01

"Путин уверял, что не обостряет ситуацию": Макрон рассказал о встрече с президентом РФВидео

16:51

Освобождение территорий Украины и давление на Россию: Зеленский удивлен словами Путина Макрону

16:48

"Желание в каменный век перейти?": Зеленский ответил на угрозы ЛукашенкоВидео

16:43

Нырнул в прорубь и не вернулся: появилось видео трагедии в ДнепреВидео

16:31

На пенсию в 60 лет: кто из украинцев сможет уйти на покой в 2022 году

16:30

Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от нормандской встречи политических советников

16:17

Активисты боятся за жизнь Артемия Рябчука: "днепровский стрелок" не принимает передачиВидео

15:54

Ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус

15:45

"Красавица, но не твоя": Зеленский ответил Путину на скандальное заявлениеВидео

15:43

Патрульные катера и пожарная техника: Зеленский и Макрон договорились расширить сотрудничество

15:39

Украина увеличила товарооборот с Россией

15:18

Итоги переговоров Зеленского и Макрона: все подробностиВидео

15:15

Выжила только мать: двое детей и отец погибли в пожаре в Донецкой области из-за неисправной печки

15:14

"Обращайтесь к врачу": Комаровский перечислил тревожные сигналы во время COVID-19

15:01

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

Реклама
14:50

В Украине запустили специальный режим для IT-отрасли Дія.City

14:47

"Ты что дверью хлопаешь": в Запорожье таксист избил пассажировВидео

14:39

Магнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022: график, влияние и что делатьВидео

14:25

Отказ ФРГ от поставок оружия Украине и "срыв" встречи Зеленского с Бербок: Киев объяснил ситуацию

14:15

Больше никакого ада: сменить прописку теперь можно в Дії

14:15

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

13:54

В Украину идут атмосферные фронты: синоптики прогнозируют опасную погодуВидео

13:52

Путин процитировал похабную песню "Красной плесени": Песков неловко оправдал начальникаВидео

13:26

"Мы не пересечем свои красные линии": Кулеба высказался об итогах переговоров Путина и Макрона

13:07

Сделка Путина и Макрона по Украине: в Кремле опровергли информацию СМИВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять