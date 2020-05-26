Украине грозит дефицит сахара: названа главная причина

Украине грозит дефицит сахара / med2.ru

В Украине в 2020-2021 годах существенно сократится производство сахара. Оно планируется на уровне 1,2-1,3 млн тонн - это на 15% меньше чем годом ранее.

Согласно прогнозу Укрцукра, этого объема достаточно, чтобы удовлетворить потребности украинцев.

"Учитывая сокращение посевных площадей и погодные условия, которые могут существенно повлиять на урожайность, поскольку уже сейчас известно, что пылевые бури повредили часть посевов в Тернопольской, Харьковской и Кировоградской областях, а центральные регионы страдают от воздействия вредителей, производство сахара в 2020/2021 МГ прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т. Это более чем на 15% меньше чем годом ранее, однако это в полном объеме может покрыть потребность внутреннего рынка", - пояснил аналитик НАЦУ Укрцукор Назар Михайловин.

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В первую очередь, влияние аномальных погодных условий на состояние посевов отмечают аграрии Житомирской области.

"Мы посеяли 5400 га сахарной свеклы. Посевную начали 29 марта и 7 дней успешно ее завершили. Свекла удачно сошла, посевы были в отличном состоянии, а уже в начале мая пыльные бури выдули 3300 га. Всю площадь пересеяли снова сахарной свеклой, но две недели назад бури снова уничтожили 700 га посевов", - заявил глава сырьевого подразделения Новомиргородского сахарного завода Антон Николюк.

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