Променял детей и жену на войну: ВСУ ликвидировали "мобика" из Свердловской области РФ

ВСУ ликвидировали мобилизованного оккупанта из Свердловской области РФ/ Facebook Комахидзе

Украинские военные ликвидировали на фронте мобилизованного оккупанта из Свердловской области России 36-летнего Игоря Ковалева.

Захватчик приехал убивать украинцев, покинув дома двух малых детей и жену. О его гибели сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе на своей странице в Facebook.

Оккупанта ликвидировали 14 октября. При этом повестка на фронт ему пришла 28 сентября, то есть мобилизованный россиянин продержался в Украине чуть больше двух недель.

"Скоро могики догонят и перегонят кадровых среди некрологов", – предположил Комахидзе.

В российских социальных сетях отмечают, что Игорь Борисович Ковалев был "хорошим семянином". Он был родом из города Краснотурьинск в Свердловской области России. Работал на Богословском алюминиевом заводе.

В оккупанта дома остались двое детей и жена Катерина Ковалева (Нелюбина).

Ранее сообщалось, что в Украине "денацифицировали" кадыровца Аслудди Мурадова, который уже ранее был известен своими зверствами в Чечне. Захватчик был тяжело ранен в ноги. После ранения выжить ему не удалось.

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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