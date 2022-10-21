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Путин смягчил позицию: Эрдоган высказался о переговорах Украины с РФ

21 октября 2022, 12:54

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о переговорах с Владимиром Зеленским.

Зеленский, Эрдоган, Путин
Президент Турции хочет организовать переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / president.gov.ua, УНИАН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о перспективах переговоров между лидерами Украины и РФ.

Обе стороны сегодня несут тяжелые потери, цитирует турецкого лидера агентство Анадолу.

"При этом он уверен, что проигравшей стороны у мира не будет", - сказал он в ходе визита в Азербайджан.

Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом РФ Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонный разговоров [с Путиным и Зеленским], поймем как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган война России и Украины мирные переговоры с Россией
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