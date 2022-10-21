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"РФ делает шаги отчаяния": Данилов предупредил о двух сложных месяцах в Украине

21 октября 2022, 12:58

В России за это время могут разгореться бунты против власти. В стране-агрессоре уже не лелеют надежды на победу.

Алексей Данилов, Владимир путин
Данилов предупредил украинцев о двух сложных месяцах/ УНИАН, Reuters

Ближайшие два месяца будут сложными для Украины, однако их нужно просто переждать.

Об этом предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Он призвал украинцев быть сильными и терпеливыми и просто выдержать это время.

"Да, будет трудно, но нам надо пройти этот сложный период. После того, как мы пройдем именно этот период – он будет длиться где-то месяц-полтора-два. Безумие в голове этого Гитлера современности поселилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто надо сейчас это выдержать", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что за это время в стране-агрессоре РФ могут разгореться бунты против власти. Там уже разворачивается террор против собственного народа, говорит Данилов.

По словам Данилова, Путин недавно подписал указ, который направлен против тех россиян, которые условно занимали нейтральную позицию относительно войны против Украины.

"Он подписал этот указ, чтобы всех их повязать кровью. У них там начались все эти протесты. Мы их прогнозировали на ноябрь. Этот период на России уже начался. Эти шаги, которые они делают, говорят о том, что уверенности в победе у них – ноль. Поэтому это шаги отчаяния", – подчеркнул Данилов.

Ранее Данилов заявил, что война РФ против Украины станет началом распада России. Россия проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, после чего страна-агрессор начнет "самоуничтожаться".

Напомним, ранее американские чиновники рассказали изданию The New York Times, что в украинских военных есть окно возможностей в течение 1,5 месяца, чтобы освободить Херсон. Также за это время ВСУ могут освободить часть Донбасса.

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