Пропагандистку Медведчука взяли на топ-должность при МОЗ: уволился весь отдел

Гордейко отвечала за пророссийский контент на ZIK и NewsOne.

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Пропагандистка пробралась на государственную должность / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Телеграмм-канал Сергея Стерненко

Шеф-редактор медведчуковского телеканала ZIK Дарья Гордейко возглавила отдел коммуникаций ГУ "Центр общественного здоровья" при МОЗ. В знак протеста пятеро сотрудников из учреждения уволились, говорится в публикации Института массовой информации.

Сотрудники "Центра" пытались донести до руководства недопустимость взятия на должность Гордейко, однако им ответили, что "ЦОЗ - аполитичная организация". Поэтому все коммуникационщики приняли решение об увольнении из ЦОЗ.

По словам работников ЦОЗ, Гордейко назначили 22 января 2024 года, и она сразу не рассказывала, где работала до этого. Узнали о прошлом пропагандистки из интернета.

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Что такое Центр общественного здоровья Украины Государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" (ЦОЗ) - санитарно-профилактическое учреждение здравоохранения. ЦОС выполняет функции главного учреждения Минздрава в области общественного здоровья и противодействия опасным, особо опасным, инфекционным и неинфекционным заболеваниям, биологической защиты и биологической безопасности, иммунопрофилактики, лабораторной диагностики инфекционных болезней, гигиенических и микробиологических аспектов здоровьяздоровья человека, связанных с окружающей средой, национального координатора Международных медико-санитарных правил, координации реагирования на чрезвычайные ситуации в секторе общественного здоровья, пишет Институт массовой информации.

Отдельно коллектив жалуется на некомпетентность Гордейко, которая, по словам коммуникационщиков, "вмешивалась во все, замедляя и отменяя многие процессы".

После того, как действующий гендиректор ЦОС Михаил Росада ответил, что "мы при Януковиче же все жили и работали - и ничего", пятеро сотрудников уволились.

Кто такая Дарья Гордейко

Гордейко назначили шеф-редактором "ZIK" сразу после покупки канала Виктором Медведчуком. Она отвечала за "новости" на телеканале, которые были насыщены антиукраинской пропагандой.

Как пишет активист Сергей Стерненко, в июле 2019 года Гордейко уволила выпускающего редактора Игоря Крымова, потому что он дал в эфир трансляцию протеста против регистрации российских агентов Портнова и Шария кандидатами в народные депутаты.

Стерненко призвал министра здравоохранения Виктора Ляшко объяснить ситуацию.

Каналы Медведчука и пророссийская пропаганда

В 2018 году Тарас Козак купил каналы "112 Украина" и "NewsOne", а в 2019 году было объявлено о покупке у политика Петра Дыминского медиахолдинга "ZIK".

В тот же день было объявлено о создании холдинга "Новости", куда кроме "ZIK" были включены "112 Украина" и "NewsOne". Генеральным продюсером холдинга стал российский медиапродюсер Алексей Семенов.

Каналы, входившие в холдинг, получили неофициальное название "телеканалы Медведчука". Это произошло из-за того, что Медведчук был давним политическим и бизнес-партнером Козака, каналы начали активно "обслуживать" как самого Медведчука, так и его пророссийскую партию ОПЗЖ.

Каналы освещали общественно-политические события в стране через российскую "повестку дня" и распространяли кремлевскую пропаганду.

В частности, в июле 2019 года был анонсирован пропагандистский телемост "Надо поговорить", который пытались организовать "NewsOne" и российский канал "Россия-24". Президент Зеленский заявил, что не даст таким "людям, как Медведчук, монополизировать украинское ТВ".

Вся "сетка" Медведчука была заблокирована в феврале 2021 года. "Первый независимый", сформированный из пропагандистов уже после массовой блокировки каналов ОПЗЖ, прекратил вещание в день полномасштабного вторжения России.

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