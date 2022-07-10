"Пропускает ПВО": ВСУ накрыли ракетными ударами базу Росгвардии в Херсоне

Пропагандисты подтверждают факт ракетных "прилетов" по их военной базе в Херсоне.
В воскресенье, 10 июля, стало известно об ударе Вооруженных сил Украины по еще одному центру российских оккупационных войск в Херсонской области.
О новых результативных действиях украинских защитников советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в своем Telegram-канале.
"Рашистские пропагандисты подтверждают факт ракетных "прилетов" по их военной базе во временно оккупированном городе", - написал он.
При этом Геращенко опубликовал скриншот сообщений российских пропагандистов об ударе ВСУ в Херсоне.
"В Херсоне два ракетных удара в центр в пять часов утра и десять. Попадание в расположение Росгвардии. Пропускает ПВО", - жалуются пропагандисты РФ.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.
Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.
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