Прошил "Иглой": боец Нацгвардии сбил из ПЗРК русскую крылатую ракету

Военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" крылатую ракету Х-55 во время воздушной атаки российских захватчиков на Киев. Об этом сообщают представители Национальной гвардии на официальной странице в социальной сети Facebook.
"Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы Нацгвардии Украины выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск из ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х- 55", — говорится в тексте.
Как говорят офицеры Нацгвардии, части сбитой ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области.
"Но благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", — подытожили в Нацгвардии.
Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.
"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.
До того защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.
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