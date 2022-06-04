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"Просят Путина вернуться домой": боевики из "ДНР" плачутся из-за мощной атаки ВСУ под Херсоном

4 июня 2022, 19:24

Боевики "ДНР" забирали у людей все, что могли.

Путин войска
Путин войска / УНИАН, Reuters

Оккупанты из "ДНР" начали отказываться воевать, после контрнаступательных действий ВСУ в Херсонской области.

Депутат Херсонского облсовета, советник главы ОВА Сергей Хлань говорит, что они "вспоминают" об имеющихся недугах и просят забрать их из области.

Боевики "ДНР" также жалуются на голод, холод и на то, что мобилизованы без медосмотра.

"Российские немощные воины из "ДНР" обратились к Путину, чтобы тот забрал их с Херсонщины. Они вспомнили, что у них циррозы, психические заболевания и туберкулез. А когда грабили людей, туберкулез не мешал?" – говорится в сообщении херсонского депутата.

Также Хлань отметил, что выезжавших из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию граждан, на блокпостах российских военных особенно жадными были именно боевики "ДНР". Они забирали у людей все, что могли.

"Как только наши ВСУ пошли в атаку – проявились болезни и уже хочется домой? А то, что эти бойцы "ДНР", как они говорят, голодные, холодные и мобилизованы даже без медосмотра – это лицо истинного отношения России к Донбассу", – написал Хлань.

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Ситуация в Херсоне

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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