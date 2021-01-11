Протест разрастается: на Одесчине вспыхнули митинги против повышения тарифов

На Одесчине вспыхнули митинги против повышения тарифов / Бесарабия

В Одессе и Измаиле, как и во многих других городах Украины, прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Национальной полиции по Одесской области. По данным правоохранителей, активисты ограничивали движение транспорта и действовали в мирном формате.

Как сообщают в полиции, около 12:52 (по киевскому времени) на Думской площади, возле Одесского городского совета, состоялся сбор местных жителей. Митинговали около 30 человек. В 14:00 активисты разошлись. Нарушений общественного порядка правоохранители не зафиксировали.

В Измаиле митингующие собрались возле городской администрации. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Они выходили на пешеходный переход и частично ограничивали движение транспорта. Нарушений общественного порядка также не было зафиксировано.

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Повышение тарифов на газ: