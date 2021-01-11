Протест разрастается: на Одесчине вспыхнули митинги против повышения тарифов

Постепенно протесты против повышения коммунальных тарифов охватывают все больше и больше городов Украины.
В Одессе и Измаиле, как и во многих других городах Украины, прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.
Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Национальной полиции по Одесской области. По данным правоохранителей, активисты ограничивали движение транспорта и действовали в мирном формате.
Как сообщают в полиции, около 12:52 (по киевскому времени) на Думской площади, возле Одесского городского совета, состоялся сбор местных жителей. Митинговали около 30 человек. В 14:00 активисты разошлись. Нарушений общественного порядка правоохранители не зафиксировали.
В Измаиле митингующие собрались возле городской администрации. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Они выходили на пешеходный переход и частично ограничивали движение транспорта. Нарушений общественного порядка также не было зафиксировано.
Читайте такжеОбнародованы новые тарифы на доставку газа в Украине
Повышение тарифов на газ:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.