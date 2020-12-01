Протестующие заблокировали нардепов в Раде: началась драка

Протестующие перекрыли народным депутатам выход из ВР / Нацполиция

1 декабря под Верховной Радой собрались предприниматели, которые требуют от нардепов принять законопроект об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмены введения фискальных кассовых аппаратов.

Однако к вечеру митингующие перекрыли дорогу и мешали народным избранникам беспрепятственно покинуть территорию законодательного органа Украины.

"Сегодня в центральной части Киева, в частности у здания Верховной Рады Украины проходит массовая акция протеста. Митингующие перекрыли дорогу и мешают народным избранникам беспрепятственно покинуть территорию законодательного органа Украины", — рассказали в Нацполиции.

Сообщается, что на предупреждение правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали, после чего полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка.

Еще одна группа митингующих на улице Шелковичной у комитетов ВРУ заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда.

Отметим, сегодня Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 обязательного применения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Но предпринимателям-протестующим этого мало, они требуют полностью отказаться от этих планов.​

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