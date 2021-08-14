УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Протесты под ОПУ: в полиции рассказали о полученных травмах

14 августа 2021, 19:14

Участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов.

В полиции рассказали о протесте Нацкорпуса

В субботу, 14 августа, в акции протеста Нацкорпуса под Офисом президента в столкновениях пострадали семь полицейских. Также травмы получили несколько сотрудников Нацгвардии, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

"В результате столкновений пострадали семь полицейских и несколько нацгвардейцев", - написал Шевченко в Facebook.

Он уточнил, что участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов. Они спровоцировали столкновения со стражами порядка, кидая в них покрышки и другие предметы.

В ответ полиция и Нацгвардия применили слезоточивый газ.

"Сейчас ситуация спокойная", - добавил представитель МВД.

Реклама

Позжестало извесно, что в Киеве на акции под Офисом президента во время столкновения с митингующими пострадали восемь правоохранителей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции возбуждено уголовное производство. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности по закону", - написал глава МВД в Facebook.

Министр напомнил, что Конституция Украины гарантирует право на мирный протест. Однако участники акции отказались проходить проверку на наличие оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов. Вместо этого они попытались прорвать полицейский кордон. В результате стычки травмы получили 8 правоохранителей.

Протесты под ОПУ

Как сообщал Главред, сегодня в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв. Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом. В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.

Позже в Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.

При этом источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.

новости Киева протесты Артем Шевченко Нацкорпус Денис Монастырский
Сейчас вы просматриваете новость «Протесты под ОПУ: в полиции рассказали о полученных травмах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффектыУ вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффекты В нетрях Мордора неслабо "рвануло", зарево видно до сих порВ нетрях Мордора неслабо "рвануло", зарево видно до сих пор Украина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарийУкраина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарий Военная операция России и восстание в Украине: Илларионов раскрыл новый план ПутинаВоенная операция России и восстание в Украине: Илларионов раскрыл новый план Путина Почему фотографироваться нельзя, а торговать можноПочему фотографироваться нельзя, а торговать можно

Последние новости

19:30

Почему Украина не может позволить себе терять население через эмиграцию

19:21

Нашествие на Черкасчине: село атаковали дикие свиньи Видео

19:14

Протесты под ОПУ: в полиции рассказали о полученных травмах

18:48

"Все, как ты хотел": Кароль почтила память покойного мужа

18:30

В селе Николаевской области пенсионерка устроила пожар, ее госпитализировали

Реклама
18:27

"Рисковать не хочет": в столичном троллейбусе катался мужчина в суперзащите

18:23

Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, тревоги или долгожданное известие

18:14

Машину станет заправлять дешевле: Минэкономики обнародовало новые предельные цены

17:49

В Турции разбился самолет РФ: выживших нет Видео

17:30

В МВД рассказали, как пройдет парад ко Дню Независимости Видео

17:01

В Киеве двое братьев до смерти избили бездомного

17:00

Приметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов день Видео

16:31

Наводнение в Турции: есть жертвы, идет большая поисково-спасательная операция Видео

16:02

Нацкорпус забросал дымовыми шашками дом Зеленского и объявил требование Видео

15:46

Погода на выходные: в Украине будет тепло, но с грозами

15:21

Сама выгружала инвалидную коляску из маршрутки: во Львове разоблачили "неходячую" попрошайку Видео

14:29

На Банковой националисты устроили столкновения с полицией, есть раненые Видео

14:28

Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе в Киеве: названа дата и время

14:20

Возвращение африканской жары: синоптик назвала даты надвигающегося пекла Видео

13:53

В Украине снизили тарифы на электроэнергию: эксперт объяснил, почему это самообман

Реклама
13:46

Медовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к празднику

13:31

С пляжа – в больницу: туристы жалуются на интоксикацию из-за яда в Азовском море Видео

13:19

Дорожать будет практически все: экономист рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине осенью

12:56

В Киеве разборки молодежи закончились массовой дракой Видео

12:22

Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас Видео

12:05

С Юга Украины в Киев отправили традиционную баржу с арбузами Видео

11:58

Украину накроет новая волна COVID-19: в Раде оценили худший сценарий из-за Дельты Видео

11:47

Кабул на грани краха: Талибан стремительно захватывает Афганистан Видео

11:42

Бойцы ГосЧС, которые тушат пожары в Греции, похвастались накачанными торсами Видео

11:07

В Польше трагически погиб украинец, у него осталась беременная невеста

10:50

"Уничтожитель Крымского моста": в Украине показали новую РЛС Видео

10:37

Могилы в огне: на Тернопольщине вспыхнул масштабный пожар на кладбище Видео

10:09

В Николаеве дорожники закатали в асфальт аллею с деревьями

09:27

Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата Видео

09:22

Семеро на одного: в Польше агрессивная толпа забросала бутылками украинца

09:02

Договор с Путиным по СП-2 и перезапуск Донбасса: дипломат рассказал о предложении Меркель Зеленскому Видео

08:48

Покупатели нашли просрочку в Мегамаркете в Киеве, после этого на них напали охранники Видео

08:20

Эпидемия набирает обороты: в Украине возросло число новых случаев коронавируса Видео

07:53

Атака расистов в центре Киева: Беленюк высказался о реакции полиции Видео

07:45

Бизнес, снижая зарплаты, кусает сам себя за хвост мнение

Реклама
07:17

Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40 Видео

07:10

"Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу Видео

06:47

Диетолог пояснил, как нехватка сна влияет на организм человека

06:30

Ангела Меркель портит всю лепоту мнение

05:45

Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться Видео

05:28

"Не надо судить людей по обложке": 61-летняя бабушка и 24-летний парень решили пожениться

05:02

Почему женщинам полезно есть шоколад вечером - ответ диетологов

04:46

Звезда Квартала разделась на безлюдном пляже обнажила ягодицы после купания

04:21

Какой витамин защищает тело от опасного атеросклероза - ответ ученых

03:50

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять