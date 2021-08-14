Протесты под ОПУ: в полиции рассказали о полученных травмах

В полиции рассказали о протесте Нацкорпуса

В субботу, 14 августа, в акции протеста Нацкорпуса под Офисом президента в столкновениях пострадали семь полицейских. Также травмы получили несколько сотрудников Нацгвардии, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко.

"В результате столкновений пострадали семь полицейских и несколько нацгвардейцев", - написал Шевченко в Facebook.

Он уточнил, что участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов. Они спровоцировали столкновения со стражами порядка, кидая в них покрышки и другие предметы.

В ответ полиция и Нацгвардия применили слезоточивый газ.

"Сейчас ситуация спокойная", - добавил представитель МВД.

Реклама

Позжестало извесно, что в Киеве на акции под Офисом президента во время столкновения с митингующими пострадали восемь правоохранителей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции возбуждено уголовное производство. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности по закону", - написал глава МВД в Facebook.

Министр напомнил, что Конституция Украины гарантирует право на мирный протест. Однако участники акции отказались проходить проверку на наличие оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов. Вместо этого они попытались прорвать полицейский кордон. В результате стычки травмы получили 8 правоохранителей.

Протесты под ОПУ

Как сообщал Главред, сегодня в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв. Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом. В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.

Позже в Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.

При этом источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.