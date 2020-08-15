В МИД Украины откровенно высказались о событиях в Беларуси

МИД Украины высказало позицию по протестам в Беларуси / РБК-Украина

В МИД Украины сделали официальное заявление о том, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе. Украина разделяет позицию ЕС.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Кроме того, Украина выразила обеспокоенность из-за случаев необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан.

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что освобождение задержанных протестующих станет началом диалога власти с гражданским обществом. Также Украина призывает руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и протестующих.

Читайте также"Нож в спину": Лукашенко "наехал" на участников забастовок на заводах

Как писал Главред, в Литве Александра Лукашенко, которого местная ЦИК провозгласила победителем на выборах президента Беларуси 2020, назвали "бывшим президентом Беларуси".

Напомним, Европейский Союз также не признаёт результаты выборов президента в Беларуси, и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

Также в ЕС подтвердили намерение ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

"Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии начнется немедленно", - говорится в заявлении.