Проверьте ваши кошельки: в Украине "мистическую" 100-гривневую купюру продают за бешеные деньги

В Украине продают "мистические" 100 гривень: / УНИАН

Не все украинцы знают, что некоторые денежные знаки могут стоить баснословных денег. Так, за бумажную купюру номиналом в 100 гривен с необычным сочетанием цифр в номере просят в 50 раз больше ее номинала.

Пересмотрите свои финансовые запасы на предмет необычных номеров, как это сделал житель Винницы, обнаруживший у себя в кошельке 100-гривневую купюру с номерным знаком YX 6666666. Номер действительно очень редкий, поэтому за свою бумажную банкноту владелец хочет получить 5 тысяч гривен.

Соответствующее объявление размещено на онлайн-аукционе.

В Украине продают "мистические" 100 гривен

Купюра имеет уникальный номер

В Украине все активнее развивается новый способ заработка – нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

А деньги, на которых цифры читаются одинаково слева и справа бонисты называют "радарами" и стоят они еще больше.

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