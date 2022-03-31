"Пшонка-стайл" и ностальгия по совку: как выглядит дворец Медведчука на Закарпатье

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Сбежавший из-под домашнего ареста кум Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук построил на Закарпатье шикарное имение.

Журналисты показали огромную резиденцию беглеца в селе Ждениево. Имение включает несколько домов, пруды и отгороженную забором горную реку, сообщает Слідство.Інфо.

Обратим внимание, что роскошное имение занимает более 120 гектаров, всю территорию сложно обойти за один день.

Что находится на территории и внутри дворца

На территории размещены несколько домов, пруды и даже горная река, которую оградили забором, и всем это под присмотром сотрудников полиции охраны.

Основной дом – это настоящий деревянный дворец в несколько этажей, который имеет несколько входов. При этом на первом этаже стоит советский автомат "Газированная вода". По лестнице можно подняться в гостиную, стены которой завешаны картинами, а на потолке люстры в несколько метров и все это украшено позолотой.

В комнате также находится камин из зеленого мрамора, который окружен диванами. На камине надпись на латыни "Удача способствует смелым". Рядом висит серебристый дискошар.

Кроме того, в этой комнате стоят настольные часы от испанского бренда Soher, которые делаются под заказ, а их стоимость зависит от того, из какого металла они сделаны. Цена стартует от 300 тысяч гривень. Также в гостиной расположилась игрушечная железная дорога.

В доме есть лифт на шесть человек, а в глубине дворца "спрятались" бассейн и джакузи, спортзал с тренажерами и беговыми дорожками, массажный кабинет, СПА-зона и отдельная сауна. Почти вся мебель в комнатах "украшена" мехом диких животных.

На территории резиденции есть еще один дом – он предназначен для гостей. В нем обеденные залы, зоны для отдыха и спальни. Дом украшен мрамором, а на стенах картины из янтаря, оленьи рога и шкуры бурых медведей.

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Ранее в Сети обнародовали фотографии недостроенного дворца нардепа от ОПЗЖ, кума Владимира Путина Виктора Медведчука недалеко от Пущи-Водицы.

Имение Медведчука взяли под охрану активисты. Там обнаружили ценные картины, портреты в "золотых" рамках, десятки шуб, меховых шапок и платьев, а также игровой автомат и пулемет.

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