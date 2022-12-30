"Пусть живут при царе-батюшке": Кулеба предложил "запихнуть" РФ в границы и "закрыть на замок"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос о том, какой может быть Россия после окончания войны.
Он считает, что какой бы ни была власть в России, РФ по своей сути не изменится. Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина.
"Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну", - подчеркнул глава МИД.
Он уверен в том, что важным является преодоление такого существующего нарратива.
"И согласиться с тезисом, что Россия такова, какова она есть, и наша задача – не превратить орка в эльфа, а погасить эту агрессию. И создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной", - отметил собеседник.
Вместе с тем он говорит о том, что послевоенной задачей является превращение РФ из агрессивно-авторитарной страны в "просто авторитарную, консервативную".
"Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок. Пусть живут в своей автаркии, при своем царе-батюшке, только ни на кого не нападают", - добавил Кулеба.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с российскими убийцами.
Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон, написал он в Twitter.
Он подчеркнул, что компромиссов и новых "Минсков" также не предусматривается.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.
В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.
"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.
Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.
РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.
Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.
Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
Читайте еще:
- Война в Украине может выйти из–под контроля - генсек НАТО
- Путинская идеология никуда не исчезнет после войны
- "В таком случае скоро конец войны": Фейгин объяснил скрытый смысл заявления Путина о второй мобилизации