'Путин костьми ложится': прогноз 'обмена территорий' между Украиной и РФ

В РФ говорили о том, что "частичный обмен территориями возможен", напомнил Олег Жданов.

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/ Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад"

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РФ удерживает плацдармы в Сумской и Харьковской областях

Не исключен "обмен" плацдармов на Курскую область

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, что будет с Курской областью, если президент США Дональд Трамп будет настаивать на заморозке войны по нынешней линии боестолкновения.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, удерживаемые ныне ВСУ территории Курщины вряд ли останутся под Украиной.

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"Путин костьми ложится, но держит три плацдарма: один в Сумской области возле Журавлевки и два в Харьковской области. Вот вам и размен", - отметил эксперт.

При этом он не исключил, что оккупированную РФ часть Харьковской области или все эти три маленькие плацдарма "обменяют" на Курскую область.

"Кстати, в России так и сказали – Патрушев в своем интервью заявил, что частичный обмен территориями возможен", - добавил Жданов.

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Ранее СМИ раскрыли детали атаки в Курской области. К инаугурации Трампа могут произойти новые "сюрпризы", считает военный историк Маркус Райснер.

Как сообщал Главред, ранее ВСУ пошли в масштабное наступление в Курской области. Украинские военные нанесли удар сразу на нескольких направлениях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны продвинулись вперед в трех районах Курской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Украинцы достигли успехов на северо-востоке от Суджи.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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