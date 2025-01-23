'Путин костьми ложится': прогноз 'обмена территорий' между Украиной и РФ

Важно:
- РФ удерживает плацдармы в Сумской и Харьковской областях
- Не исключен "обмен" плацдармов на Курскую область
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, что будет с Курской областью, если президент США Дональд Трамп будет настаивать на заморозке войны по нынешней линии боестолкновения.
Как подчеркнул он в комментарии Главреду, удерживаемые ныне ВСУ территории Курщины вряд ли останутся под Украиной.
"Путин костьми ложится, но держит три плацдарма: один в Сумской области возле Журавлевки и два в Харьковской области. Вот вам и размен", - отметил эксперт.
При этом он не исключил, что оккупированную РФ часть Харьковской области или все эти три маленькие плацдарма "обменяют" на Курскую область.
"Кстати, в России так и сказали – Патрушев в своем интервью заявил, что частичный обмен территориями возможен", - добавил Жданов.
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Ранее СМИ раскрыли детали атаки в Курской области. К инаугурации Трампа могут произойти новые "сюрпризы", считает военный историк Маркус Райснер.
Как сообщал Главред, ранее ВСУ пошли в масштабное наступление в Курской области. Украинские военные нанесли удар сразу на нескольких направлениях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны продвинулись вперед в трех районах Курской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Украинцы достигли успехов на северо-востоке от Суджи.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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