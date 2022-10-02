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Путин не будет применять по Украине стратегическое ядерное оружие - Гончар

2 октября 2022, 11:59

Межконтинентальные баллистические ядерные ракеты Путин придерживает для США и стран НАТО.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Путин не будет применять по Украине стратегическое ядерное оружие / Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Россия не будет применять межконтинентальные баллистические ракеты по Украине, так как они предназначены на вероятный удар по США или странам НАТО. Однако РФ может применить такое оружие в неядерном снаряжении. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Габариты межконтинентальной баллистической ракеты - несколько десятков тонн веса плюс неядерная боеголовка весом около трех тонн, тогда как тактической - несколько тонн веса и боеголовка в несколько сотен килограмм. Мы помним, что наиболее мощной ракетой с неядерной начинкой, что была применена Россией против Украины, была советская Х-22", - сказал Михаил Гончар.

Эксперт не исключает, что РФ может осуществить единичный запуск баллистической ракеты с подводной лодки, но с обычной боеголовкой.

"Она, например, может прилететь в какие-то символические места и нанести гораздо больше разрушений, чем это происходит после запуска "Калибров" или ракет типа Х. Тем более, что стратегические носители РФ применяет с самого начала "спецоперации" - когда мы видим сообщение о том, что ТУ-95 или ТУ-22М3 поднялись с аэродрома Шайковка, полетели в район Каспийского моря и совершили пуски по территории Украины, это и есть применением носителей стратегического ядерного оружия с неядерной начинкой", - добавил Гончар.

Михаил Гончар считает, что Кремль может блефовать во время своих заявлений о применении ядерного оружия. Однако риск все равно остается. США и Великобритания ведут дипломатическую работу, связанную с такой возможной атакой.

"Но если диалог ведется при условии, мол, если вы примените, то будет то или иное, неизвестно, подействуют ли эти запреты на российскую сторону. Особенно, если есть публичные заявления о том, что Запад необязательно должен отвечать на применение Россией ядерного оружия такими же ядерными силами и это могут быть неядерные, то есть высокоточные средства. С одной стороны, как сказал Бен Ходжес, США может уничтожить Черноморский флот РФ, но эта реакция точно не будет той мерой, которая остановит Россию, потому что помимо Черноморского флота у РФ есть еще три других", - отметил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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