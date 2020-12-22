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Путин загнал Зеленского в угол: эксперт объяснил патовую ситуацию по Донбассу

22 декабря 2020, 01:30
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Олег Жданов оценил ситуацию вокруг переговоров в нормаднском формате.

Зеленский Путин
Следующая встреча в Нормандском формате под вопросом, считает Олег Жданов / Reuters

Украина оказалась в тупике в контексте переговоров в нормаднском формате по поводу урегулирования на Донбассе.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала Украина 24.

"Российская Федерация загнала в тупик наше руководство в том смысле, что для проведения парижского саммита и на самом саммите Украина взяла слишком много на себя обязательств... Теперь президент России четко высказался на своей пресс-конференции, что только политические шаги со стороны Украины могут сдвинуть с места решение любых вопросов в Минске или в нормандском формате", - напомнил он.

Эксперт подчеркнул, что буквальное выполнение Минских договоренностей подразумевает закрепление особого статуса Донбасса на постоянной основе в Конституции Украины.

"Это на сегодняшний день не воспринимается обществом в Украине. Власти пообещали один из шагов для выполнения - имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство Украины, что тоже не воспринимается обществом. Поэтому в этом смысле тупик - власть наобещала, но выполнить эти обещания она не может", - добавил Жданов.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В понедельник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.
  • Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие на Донбассе
  • До того пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил - ситуация с военным конфликтом в Нагорном Карабахе ничуть не свидетельствует о том, что Киев может провести военную операцию по возвращению Донбасса в состав Украины.
Владимир Путин Олег Жданов новости Украины новости Донбасса
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