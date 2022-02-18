Путину грозит дворцовый переворот: эксперт назвал сроки развязки ситуации вокруг Украины

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Противостояние между США и РФ на фоне роста напряженности на границах Украины может продолжаться до конца марта, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как пишет он в материале на Главреде, стороны продолжают нагнетать напряженность.

Эксперт считает, что РФ не сможет долго держать войска на полигоне, особенно в холодное время года - людей надо обогревать, кормить, техника вязнет в грязи: "А США нужно поддерживать градус напряжения хотя бы на том уровне, который есть сейчас".

"Сейчас диалог по обмену мнениями продолжается. И больше месяца это вряд ли продлится, потому что ни войска, ни страны не выдержат. Ведь возить такое количество войск из одного конца страны в другой - это не три копейки, не говоря уже о том, что в ситуациях, когда нет боевого применения, войска деморализуются", - говорит он.

Военный эксперт пояснил, что вариантов остается два - либо стороны уйдут в глубокий переговорный процесс, который может затянуться на месяцы, либо могут произойти кардинальные изменения в самой РФ, в частности - смена правящей политической элиты.

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Жданов добавил, что внутренняя борьба элит в РФ может вылиться в "тихий дворцовый переворот".

Ранее в Министерстве обороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину.

По мнению британских разведчиков, россияне могут атаковать Киев и замкнуть кольцо около Днепра.

Согласно опубликованной схеме, Харьков может оказаться оккупирован российскими частями.

Обнародованная карта не исключает удара с территории Беларуси.

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