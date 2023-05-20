ПВО могли перебросить на границу: эксперт выдвинул неожиданную версию уничтожения авиации РФ

Перебросить силы ПВО к границам РФ значительно легче там, где не происходят активные боевые действия, пояснил Алексей Мельник.

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/ Коллаж фото Минобороны РФ, АрміяInfo

Переброска систем ПВО к линии фронта может снизить активность авиации российских оккупантов, заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Здесь действует чисто математический расчет. Есть дальность поражения украинских систем ПВО, и понятно, что эти комплексы нужно доставить как можно ближе к линии фронта, но так, чтобы они не стали целью для российского удара", — сказал он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт отметил, что у РФ, несмотря на все ее проблемы, остаются чрезвычайно большие мощности в этой сфере.

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"Все они являются опасным оружием России, которое позволяет просматривать территорию Украины на глубине до 500 километров", — пояснил он.

Поэтому, по словам собеседника, выполнить задачу по переброске сил ПВО к границам РФ значительно легче именно там, где происходят активные боевые действия.

"Если рассматривать Брянскую область, то таких активных боевых действий нет, и, вероятно, защите уделялось меньше внимания. Если же мы говорим об украинском ПВО, то там была задача незаметно доставить комплекс и потом его оттуда эвакуировать. Она проще, чем в районе Бахмута, где сосредоточены основные средства наблюдения и поражения РФ", — отметил он.

Эксперт не исключил, что украинские силы могли рассматривать вопрос проведения таких операций.

"Когда будут условия для того, чтобы поражать цели на большей глубине, то наверняка этим воспользуются. Условия - это, в первую очередь, технические характеристики самих комплексов. Чем больше дальность, тем эффективнее и безопаснее можно их использовать против врага", — добавил Мельник.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Напомним, ранее в Брянской области на территории страны-агрессора России были сбиты 4 воздушных судна – два боевых самолета Су-34 и Су-35 и два Ми-8. На юго-западной части Брянщины ввели "план Перехват".

В субботу, 13 мая, разбились 4 воздушных судна – два вертолета и два штурмовика, которые возвращались с так называемого "боевого задания" российских оккупантов и попали под обстрел.

В Сети также распространили сообщения, фото и видео о падении военных самолетов оккупантов РФ и вертолетов в Брянской области.

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