"ПВО не гарантирует 100% безопасности": киевлян предупредили об угрозе ударов РФ

Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны, напомнил Сергей Попко.

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РФ готовит новые удары по Киеву / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ, Википедия

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко подчеркнул, что Россия лишь временно оставляла Киев в покое. Он предупредил о том, что столица была, есть и будет – одной из приоритетных целей агрессора.

Поэтому следует быть готовыми к любым сценариям. В частности, возможные новые удары по энергетическому сектору города. Об этом генерал-полковник ВСУ подчеркнул в эфире ТСН.

"Да, все понимают, что враг лишь временно оставил Киев в покое. Столица Украины была, есть и будет одной из приоритетных целей агрессора. Поэтому следует быть готовыми к любым сценариям. В частности, я понимаю, что тема вероятных новых ударов по энергетическому сектору города очень волнует киевлян", - не исключил он.

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Вместе с тем он напомнил о том, что вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК -"Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.

"Но еще раз обращаюсь к киевлянам: помните, ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле. Воздушные тревоги раздаются, когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственны за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Призываю всех жителей столицы, бизнес – каждый из вас, собственным примером, наставлениями должен мотивировать людей находиться в укрытиях", - добавил Попко.

Массированные удары РФ

Ранее в разведке назвали, когда и чем РФ планирует массированно бить по Украине. Враг в последнее время в большинстве наносит удары дронами-камикадзе, подчеркнул Андрей Юсов.

Ранее сообщалось о том, когда оккупанты планирують массированно бить по Украине. Угроза массированных ударов РФ по Украине остается высокой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ готовится массированно бить по Украине. Главная цель оккупантов — вызвать социально-политическое напряжение в стране, уверен Иван Ступак.

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