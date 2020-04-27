Тысячи их: в Службе занятости рассказали, как растет в Украине безработица

Служба занятости / УНИАН

В Украине за минувшую неделю количество безработных увеличилось на 25,9 тысячи человек. По состоянию на понедельник, 27 апреля, в службе занятости официально зарегистрировано 431,9 тысячи украинцев.

Соответствующее сообщение со ссылкой на информацию Государственной службы занятости опубликовал портал Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тысяч человек, что почти на 119 тысяч - на 38% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - заявили в ведомстве.

Всего с начала карантина, то есть в период с 12 марта по 24 апреля безработными официально зарегистрировались 127,4 тысячи человек.

Также известно, что во вторник, 21 апреля, в Службе занятости было зарегистрировано 6 тысяч безработных, в среду - 6,2 тысяч, в четверг - 7,1 тысяч, в пятницу - 6,6 тысяч

Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин в Киеве всерьез повлиял и на рынок труда – по состоянию на середину апреля 2020 года количество предлагаемых вакансий снизилось на 34% – по сравнению с 2019-м.