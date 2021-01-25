"Работаем, пенсия и не можем заплатить": на Харьковщине вспыхнул газовый бунт

Повышение тарифов на газ спровоцировало протест под Харьковом.
В поселке городского типа Пересечное Харьковской области люди устроили акцию протеста из-за повышения тарифов.
Люди не давали транспорту двигаться – постоянно ходили по пешеходному переходу, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале ВЕХА (Харьков).
По его данным, активисты требовали пересмотреть коммунальные тарифы.
"Люди перекрыли дорогу в Пересечном. Требуют пересмотреть тарифы на коммуналку…", – отмечается в сообщении.
Одна из участниц протеста рассказала, что даже работающие пенсионеры не могут платить за газ.
"Работает, пенсия и не можем заплатить газ... и сидим в домах, дровами топим, 13 градусов в доме…", – пожаловалась женщина.
Тарифы на газ 2021 в Украине – что нужно знать
- В январе возросли тарифы на газ для населения и стоимость распределения голубого топлива. В зависимости от региона цена возросла от 11% до 20,5% – каждый кубометр топлива обходился от 6,99 гривны до 10,8.
- Из-за роста тарифов в ряде областей вспыхнули тарифные протесты.
- Президент Владимир Зеленский поручил разобраться с тарифами. Потом украинский лидер заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – можно будет платить на треть меньше.
- После этого и.о. министра энергетики Юрий Витренко сказал, что в феврале цены на газ снизятся почти на 500 гривен для людей, которые используют этот вид топлива для индивидуального отопления.
Автор: Екатерина Присяжнюк