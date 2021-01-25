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"Работаем, пенсия и не можем заплатить": на Харьковщине вспыхнул газовый бунт

25 января 2021, 11:31

Повышение тарифов на газ спровоцировало протест под Харьковом.

На Харьковщине требовали пересмотреть тарифы на коммунальные услуги – Новости Харьков сегодня
В Пересечном требовали пересмотреть тарифы на коммунальные услуги / УНИАН

В поселке городского типа Пересечное Харьковской области люди устроили акцию протеста из-за повышения тарифов.

Люди не давали транспорту двигаться – постоянно ходили по пешеходному переходу, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале ВЕХА (Харьков).

По его данным, активисты требовали пересмотреть коммунальные тарифы.

"Люди перекрыли дорогу в Пересечном. Требуют пересмотреть тарифы на коммуналку…", – отмечается в сообщении.

Одна из участниц протеста рассказала, что даже работающие пенсионеры не могут платить за газ.

"Работает, пенсия и не можем заплатить газ... и сидим в домах, дровами топим, 13 градусов в доме…", – пожаловалась женщина.

Тарифы на газ 2021 в Украине – что нужно знать

  • В январе возросли тарифы на газ для населения и стоимость распределения голубого топлива. В зависимости от региона цена возросла от 11% до 20,5% – каждый кубометр топлива обходился от 6,99 гривны до 10,8.
  • Из-за роста тарифов в ряде областей вспыхнули тарифные протесты.
  • Президент Владимир Зеленский поручил разобраться с тарифами. Потом украинский лидер заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – можно будет платить на треть меньше.
  • После этого и.о. министра энергетики Юрий Витренко сказал, что в феврале цены на газ снизятся почти на 500 гривен для людей, которые используют этот вид топлива для индивидуального отопления.
новости Харькова протесты тарифы на газ
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