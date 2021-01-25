"Работаем, пенсия и не можем заплатить": на Харьковщине вспыхнул газовый бунт

В Пересечном требовали пересмотреть тарифы на коммунальные услуги / УНИАН

В поселке городского типа Пересечное Харьковской области люди устроили акцию протеста из-за повышения тарифов.

Люди не давали транспорту двигаться – постоянно ходили по пешеходному переходу, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале ВЕХА (Харьков).

По его данным, активисты требовали пересмотреть коммунальные тарифы.

"Люди перекрыли дорогу в Пересечном. Требуют пересмотреть тарифы на коммуналку…", – отмечается в сообщении.

Одна из участниц протеста рассказала, что даже работающие пенсионеры не могут платить за газ.

"Работает, пенсия и не можем заплатить газ... и сидим в домах, дровами топим, 13 градусов в доме…", – пожаловалась женщина.

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