УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс: что поменялось

15 декабря 2020, 18:03

За законопроект проголосовали 311 народных депутата.

Рада
Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс / УНИАН

Депутаты украинского парламента девятого созыва приняли во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс страны в рамках государственного бюджета на 2021 год.

Об этом стало известно из видеотрансляции заседания Верховной Рады. За соответствующий законопроект проголосовали 311 народных депутата.

Документом регулируются правовые основы работы бюджетной страны, межбюджетных отношений, создание ресурсной базы ‒ для того, чтобы местная власть могла осуществлять свои полномочия на новой территориальной основе (после того, как по всей стране прошла административная реформа).

Кроме того, руководству Минфина депутаты дали полное право осуществлять сделки с государственными деривативами (включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, которые определены на текущий бюджетный период).

Как пишут авторы законопроекта, вышеуказанная мера необходима для того, чтобы уменьшить ожидаемую пиковую нагрузку на бюджет и снизить риски, которые связаны с вероятностью увеличения расходов по госдеривативам в будущем.
Читайте такжеОсобый статус Донбасса: Рада продлила действие закона еще на год

Напомним, ранее Главред сообщал:

Верховная Рада народные депутаты госбюджет 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс: что поменялось». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Карантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещеноКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено "Отказ второй почки у мэра Харькова": появилась реакция сына Кернеса"Отказ второй почки у мэра Харькова": появилась реакция сына Кернеса "Украина обречена, ее уже нет": эксперт дал мрачный прогноз и предупредил о катастрофе"Украина обречена, ее уже нет": эксперт дал мрачный прогноз и предупредил о катастрофе "Путин превращается в овощ": эксперт назвал условие возвращения Украине Крыма и Донбасса"Путин превращается в овощ": эксперт назвал условие возвращения Украине Крыма и Донбасса "Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко"Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко
Следующий материал

Последние новости

18:41
В королевской битве началась зима – стартовал 3 сезон нашумевшего хита Fall Guys
18:41
Warner Bros официально ответило на скандал с премьерами на 2021
18:37
Отчаянный шаг: двое министров подали в отставку
18:29
Закон об "особом статусе" Донбасса: в Слуге народа назвали цель Украины Видео
18:22
Верховная Рада приняла Госбюджет на 2021 год Видео
Реклама
18:06
Киев застрял в пробках из-за инцидента на Шулявском мосту Видео
18:03
Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс: что поменялось Видео
17:43
Шопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всего
17:42
Экс-депутату Черновол вручили обвинение в убийстве: появились подробности Видео
17:29
Муж Ольги Сумской идет на Голос страны на 1+1
17:29
Пережить холода: в Киеве сняли самый большой флаг Украины
17:14
Стало известно, когда ЕС снова ударит санкциями по режиму Лукашенко Видео
17:11
В Украине разгуляется антициклон Yadigar: синоптики предупредили об опасности Видео
17:08
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
17:02
Транспортный коллапс в Киеве: на Шулявском мосту рухнули три столба Видео
17:01
В Германии рассказали, почему Северный поток-2 будет достроен
16:40
Создатели культовой Left 4 Dead представили новый трейлер своей грядущей игры Back 4 Blood Видео
16:15
Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей: фото Фото Видео
16:14
Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача Видео
16:00
Не пропустите: создатель MGS и Death Stranding Хидео Кодзима готовит важный анонс для игроков
Реклама
15:38
Перші Ластівки 2 сезон: что было во второй серии 14-12-2020
15:20
Популярный американский медиапортал Reddit купил главного конкурента TikTok
15:16
У Кравчука назвали причину продления закона об "особом статусе" Донбасса Видео
15:11
В Киеве подрались правоохранители и предприниматели, десятки пострадавших Фото Видео
15:00
Разработчик серий Assassin's Creed и Watch Dogs провожает 2020 год и дарит подарки
14:40
В ВОЗ объяснили, почему после прививки от коронавируса нужно носить маску для лица Видео
14:30
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
14:15
Лига Справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом 18+
14:14
Стало известно, кто может вернуть себе ЕСВ за 2020 год Видео
13:45
Навальный заявил о возвращении в Россию Видео
13:31
Сестра Кейт Миддлтон снова беременна
13:15
В Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра" Видео
12:46
Warner Bros изменили даты выхода Mortal Kombat и "Том и Джерри"
12:41
У Кравчука раскрыли планы по "формуле Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса Видео
12:21
"Волчицы уже ждут": украинцы неоднозначно приняли Винника на Голосе страны Видео
11:48
Верховная Рада "воскресила" НАПК Видео
11:32
В Минздраве раскрыли планы по бесплатной вакцинации от COVID-19 Видео
11:28
Особый статус Донбасса: Рада продлила действие закона еще на год
11:10
Кто руководил операцией по отравлению Новичком: Навальный назвал имя
10:51
Коронавирус у детей и взрослых: Комаровский объяснил, в чем разница Видео
Реклама
10:50
В Киеве снова бунтуют ФОПы, силовики активировались Фото Видео
10:44
Вера Брежнева умилила редким трогательным фото с дочерью
10:25
Стало известно о реакции Трампа на победу Байдена Видео
09:58
Трамп отказался публично признать победу Байдена - СМИ Видео
09:41
Путин наконец поздравил Байдена с победой на выборах Видео
09:33
Тяжелый COVID-19: в Минздраве рассказали, кого больше всего атакует коронавирус в Украине Видео
09:31
Эксперты объяснили, почему в Украине фиксируют снижение новых случаев COVID-19 Видео
09:26
Трамп добился своей цели. Последствия увидим уже скоро мнение
09:07
В спецслужбе ФРГ подтвердили точность расследования об отравлении Навального Видео
08:44
Как упоротые техасцы преподнесли Украине хороший урок мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять