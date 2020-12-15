Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс: что поменялось

Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс / УНИАН

Депутаты украинского парламента девятого созыва приняли во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс страны в рамках государственного бюджета на 2021 год.

Об этом стало известно из видеотрансляции заседания Верховной Рады. За соответствующий законопроект проголосовали 311 народных депутата.

Документом регулируются правовые основы работы бюджетной страны, межбюджетных отношений, создание ресурсной базы ‒ для того, чтобы местная власть могла осуществлять свои полномочия на новой территориальной основе (после того, как по всей стране прошла административная реформа).

Кроме того, руководству Минфина депутаты дали полное право осуществлять сделки с государственными деривативами (включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, которые определены на текущий бюджетный период).

Как пишут авторы законопроекта, вышеуказанная мера необходима для того, чтобы уменьшить ожидаемую пиковую нагрузку на бюджет и снизить риски, которые связаны с вероятностью увеличения расходов по госдеривативам в будущем.

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