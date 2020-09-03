Радио Порошенко лишили лицензии

Нацрада по телевидению и радиовещанию оставила без лицензии Прямий FM / Скриншот с prm.ua

В четверг, 3 сентября, у радио бывшего президента Петра Порошенко Прямий FM отобрали лицензию.

Лицензию радиостанции во время заседания аннулировала Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания.

Генеральный продюсер телеканала Прямий Светлана Орловская сообщила, что канал будет оспаривать в суде решение Нацрады, говорится на сайте Прямого.

"Мы будем подавать в суд и будем обжаловать решение Нацрады. Единственное что, я бы не назвала это заседанием. Теперь я могу совершенно откровенно сказать, что это был фарс и цирк...", – отметила генпродюсер.

Напомним, Прямий FM – это радиостанция одноименного телеканала. Радиостанция получила лицензию Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания на эфирное вещание 9 ноября 2018 года. Прямий FM начал вещать в цифровом формате в начале сентября 2019 года.