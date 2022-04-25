Ракетные удары по Кременчугу: у города появилась еще одна проблема

Почти весь Кременчуг сидит без горячей воды / УНИАН

Почти во всем городе Кременчуг Полтавской области, который сегодня подвергся мощному ракетному удару, нет горячей воды, сообщает местное издание Телеграф.

По сообщению КП Теплоэнерго, 24 апреля в 22:34. в связи с отсутствием теплоносителя от ПАО Кременчугская ТЭЦ остановлены ЦТП (центральные тепловые пункты).

Горячее водоснабжение остановили во всех частях города: центральная, нагорная, Молодежное, кроме Раковки.

Ракетные удары по Кременчугу

В воскресенье, 24 апреля, в Полтавской области пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области", - отметил он.

По словам Лунина, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Сети сообщают о взрывах в области, а также о том, что видны черные столбы в результате пожаров.

Уточняется, что удар был нанесен в районе Кременчуга. Позднее сообщили о еще 4 ракетах, ударивших по этому району.

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