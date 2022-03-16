Ракетный обстрел Киева: в жилой многоэтажке произошел обвал и пожар, есть пострадавшие

В результате вражеского обстрела произошел обвал в жилом доме / Фото ГосЧС

Рано утром в среду, 16 марта, оккупанты совершили ракетный обстрел Киева. Обломки боеприпасов упали на жилые дома. По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.

Как уточнили в ГосЧС, в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже. Также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.

В 7:45 пожар был ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску людей.

На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

Взрывы в Киеве 15 марта

Около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы, их было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.

Позже в Киевской госадминистрации уточнили, что в результате обстрелов столицы повреждены три многоэтажки в двух районах Киева, дом в частном секторе и станция метро Лукьяновская.

В ГосЧС уточнили, что в Киеве произошел ракетный обстрел. Боеприпасы попали в жилые многоквартирные дома в Святошинском районе столицы. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены.

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