Ракетный обстрел Киева: в жилой многоэтажке произошел обвал и пожар, есть пострадавшие

Сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе столицы поступило к спасателям в начале седьмого утра. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия.
Рано утром в среду, 16 марта, оккупанты совершили ракетный обстрел Киева. Обломки боеприпасов упали на жилые дома. По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.
Как уточнили в ГосЧС, в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений.
По прибытию было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже. Также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.
Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.
В 7:45 пожар был ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску людей.
На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.
Взрывы в Киеве 15 марта
Около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы, их было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.
Позже в Киевской госадминистрации уточнили, что в результате обстрелов столицы повреждены три многоэтажки в двух районах Киева, дом в частном секторе и станция метро Лукьяновская.
В ГосЧС уточнили, что в Киеве произошел ракетный обстрел. Боеприпасы попали в жилые многоквартирные дома в Святошинском районе столицы. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 35 граждан спасены.
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