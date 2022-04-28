УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар по Киеву: появились подробности о пострадавших

28 апреля 2022, 21:16

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие, но пока неизвестно сколько.

ракета
Ракетный удар / Фото УНИАН

Вечером, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Киева. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, попадания были в Шевченковском районе. На место происшествия уже прибыли спасатели.

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Кличко.

Сейчас над столицей видны столбы дыма. Перед этим в Киеве звучала воздушная тревога.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие, но пока неизвестно сколько. Об этом сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

"Два попадания у нас, один объект, один жилой сектор возле объекта, пока это вся информация", - рассказала Водолага Громадському.

Попадания, по словам пресс-секретаря ГСЧС, было в первые этажи, в то время как на верхних находились люди. Пока неизвестно точное количество пострадавших в результате ракетного удара.

На месте уже работают спасатели.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

Читайте также:

viber
новости Киева война в Украине ракета война России и Украины
Реклама
Популярное
Щедрые подарки судьбы и невероятное везение: трем знакам крупно подфартит в солнечное затмение 30 апреляЩедрые подарки судьбы и невероятное везение: трем знакам крупно подфартит в солнечное затмение 30 апреля Гороскоп на сегодня, 27 апреля 2022: Ракам – успех, Козерогам – потери, Рыбам – перемены в личной жизниГороскоп на сегодня, 27 апреля 2022: Ракам – успех, Козерогам – потери, Рыбам – перемены в личной жизни В Украину идет невероятная жара и сильные грозыВ Украину идет невероятная жара и сильные грозы "Русня изнасиловала наш дом": шеф-редактор Орла и Решки показала разрушенный рашистами дом в Ирпене"Русня изнасиловала наш дом": шеф-редактор Орла и Решки показала разрушенный рашистами дом в Ирпене Орки устроили штурм на двух направлениях: получили по зубам и отползли с потерямиОрки устроили штурм на двух направлениях: получили по зубам и отползли с потерями
Поддержите Главред

Последние новости

21:16

Ракетный удар по Киеву: появились подробности о пострадавших

20:59

Ляшко угодил в ДТП с авто со спецсигналами и закатил истерику прямо посреди дорогиВидео

20:49

Россия ищет оправдание своей неудачи в Украине - БайденВидео

20:45

Арестович уточнил, где сейчас сосредоточены силы российских войскВидео

20:41

"Нацизм" и "бандеровцы": оккупанты РФ планируют создать в Украине "Южную Русь"Видео

Реклама
20:29

Переход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожными

20:26

Все в дыму: оккупанты ударили по Киеву двумя ракетамиВидео

20:05

Лидер группы Друга ріка Харчишин показал, что осталось от его дома после рашистских обстреловВидео

19:56

Неожиданный диагноз: психолог рассказала о внутреннем конфликте у Путина

19:52

Выбиты зубы и связаны руки: под Киевом нашли изуродованное оккупантами тело 29-летнего военногоВидео

19:44

На Запорожье взорвали мост, которым оккупанты возили технику из Крыма: у россиян началась паника

19:37

Оккупанты отступили с потерями на двух направлениях: ВСУ зачищают пригород ХарьковаВидео

19:37

Россия рискует развязать европейскую войну, которую она никогда не выиграетмнение

18:58

Облегчили задачу ВСУ: в РФ у границы с Украиной столкнулись два военных вертолетаВидео

18:56

Меткий выстрел снайпера: боец ВСУ показал результат ночной "охоты" на рашистовВидео

18:54

Наступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 года

18:31

Домой вернулись 13 офицеров и 20 солдат ВСУ: Украина провела новый обмен пленнымиВидео

18:26

Байден выступил со срочным заявлением по поводу войны в УкраинеВидео

18:19

Начальник Генштаба РФ Герасимов лично прибыл в Изюм командовать войной – СМИ

18:13

Правда глаза колет: Максим Галкин уволен с Первого канала за критику Путина и войны в Украине

Реклама
18:04

У домработницы Медведчука во время обыска изъяли полмиллиона долларовВидео

17:58

Груз 200 для Севастополя: ВСУ ликвидировали командира из разведбата морпехов РФ

17:45

"Война может затянуться на годы": НАТО готово всё это время поддерживать Украину в борьбе с РФВидео

17:41

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

17:33

"Война против Украины – только начало": Зеленский назвал финальную цель РФВидео

17:29

"Ядерная дубина" Путина заржавела: почему Европа перестала бояться бункерного дедамнение

17:24

Самый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовленияВидео

17:19

Популярная российская рок-группа отказалась выступать "Za президента" в Омске

17:17

Истребители, ЗРК Patriot и комплексы NASAMS: в ВСУ назвали вооружения для закрытия неба над Украиной

17:02

Зверства в Буче: разоблачены 10 извергов из армии РФ, пытавших беззащитных мирных жителейФото

16:57

"Трусы и паникеры": офицеры РФ расстреливают отказывающихся идти в наступление орковВидео

16:40

Как сделать свой дом в 10 раз лучше за 10 минут: лайфхаки

16:23

"РФ будет что-то среднее между КНДР и Ираном": экономист сказал, когда треснет экономика РоссииВидео

16:22

"Ввод войск" Польши по согласованию с США: в РФ сочинили фейк о "разделе Украины"Видео

16:16

Россия собралась "присоединить" Херсон к захваченному Крыму, референдума по "ХНР" не будет – мэрВидео

16:10

Магнит финансовой удачи: как правильно считать деньги, чтобы привлечь богатствоВидео

16:00

"Не заживет рана, прости": Тина Кароль поделилась редким фото со своим мужем и сыном

15:30

Оккупанты целую ночь бомбили военный госпиталь в Мариуполе, под завалами много погибшихВидео

15:22

"Я считаю, что это безопаснее сейчас": Андрей Макаревич лишил сына российского гражданства

15:17

Почему Украине выгодно первой ударить по Приднестровьюмнение

Реклама
15:14

День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

15:12

Приметы на 29 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:52

РФ собралась атаковать Одессу с Приднестровья: на аэродром под Тирасполь бросят десант с Крыма – СМИВидео

14:48

"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая": Симоньян выдала планы ПутинаВидео

14:24

Украина будет бить по складам и базам убийц в России – ПодолякВидео

14:19

"Из 250 сразу же выкосило половину": кадыровцы бегут из Рубежного, а россияне едут домой в пакетахВидео

13:58

"Путин уважает силу": бывший замглавкома НАТО в Европе призвал Запад быть готовым к войне с РоссиейВидео

13:37

Угроза от Российской империи закончится не с Путиным, а только вместе с ней самоймнение

13:07

Шёл по заминированных полях, но собаку не бросил: украинец чудом добрался из Мариуполя в Запорожье

12:53

"Сифилис, который выдает себя за веснушки": Михаил Кацурин рассказал про "денацификацию" Бердянска

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять