Ракетный удар по Киеву: появились подробности о пострадавших

Ракетный удар / Фото УНИАН

Вечером, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Киева. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, попадания были в Шевченковском районе. На место происшествия уже прибыли спасатели.

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Кличко.

Сейчас над столицей видны столбы дыма. Перед этим в Киеве звучала воздушная тревога.

В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие, но пока неизвестно сколько. Об этом сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

"Два попадания у нас, один объект, один жилой сектор возле объекта, пока это вся информация", - рассказала Водолага Громадському.

Попадания, по словам пресс-секретаря ГСЧС, было в первые этажи, в то время как на верхних находились люди. Пока неизвестно точное количество пострадавших в результате ракетного удара.

На месте уже работают спасатели.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

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