Ракетный удар по Львову: людей не могут найти под завалами

Спасатели разобрали 70% разрушений. Службы будут работать в течение всей ночи.

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Ракетная атака на Львов / Коллаж Главред, фото Андрей Садовой

Во Львове продолжается разбор завалов после ракетного удара РФ. Как сообщил мер Львова Андрей Садовой минимум 5 человек еще ищут.

В тоже время глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что под завалами удалось обнаружить тело еще одной погибшей женщины.

"Во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело", - говорится в заявлении.

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По его словам, это женщина. Козицкий добавил, что уже разобрали 70% разрушений. Службы будут работать в течение всей ночи.

"Соболезнования родным и близким погибшей", - написал глава области.

Через 10 минут после заявления глава Львовской ОВА, мэр Львова сообщил, что число погибших возросло до 6 человек, спасатели достали из-под завалов тело еще одной женщины.

Стоит добавить, что ранее Козицкий также уточнил информацию относительно возраста погибших этой ночью:

Анастасия - 32 года;

Мирослава - 60 лет (мама Анастасии);

Михаил - 35 лет;

Ирина - 63 года.

"Предварительные данные были записаны из показаний соседей. Прошу прощения за неточность. Вечная память тем, кого мы потеряли. Болит за всех. Отомстим!", - сказал глава ОВА.

Ракетный удар РФ по Львову

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли пять человек. Медицинская помощь была оказана 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Разрушения подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В России Министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

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