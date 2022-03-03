"Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!": ВСУ уничтожили очередной российский СУ-30

Наши военные продолжают испепелять оккупанта как в небе, так и на земле.
Утром, 3 марта, ВСУ сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем.
Об этом сообщил генерал-лейтенант и главнокомандующий ВСУ Валерии Залужный
"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!", - написал Залужный на своей страничке в Facebook.
Ранее в Сети появилось видео, как Су-24 Воздушных сил Украины наносит сокрушительный удар по вражеской колонне российского агрессора.
Очевидец не может сдержать эмоций и болеет за наших штурмана и пилота.
"Горите в аду",– обратился мужчина к оккупантам.
Отметим, что российские войска продолжают нести колоссальные потери после вторжения в Украину. С начала боевых действий оккупант потерял около 9000 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ.
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