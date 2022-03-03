"Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!": ВСУ уничтожили очередной российский СУ-30

ВСУ уничтожили очередной российский СУ-30 / скриншот с видео

Утром, 3 марта, ВСУ сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем.

Об этом сообщил генерал-лейтенант и главнокомандующий ВСУ Валерии Залужный

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!", - написал Залужный на своей страничке в Facebook.

Ранее в Сети появилось видео, как Су-24 Воздушных сил Украины наносит сокрушительный удар по вражеской колонне российского агрессора.

Очевидец не может сдержать эмоций и болеет за наших штурмана и пилота.

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"Горите в аду",– обратился мужчина к оккупантам.

Отметим, что российские войска продолжают нести колоссальные потери после вторжения в Украину. С начала боевых действий оккупант потерял около 9000 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ.

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