Рашисты устроили штурм на трех направлениях: выходят на окраины Северодонецка

Российские оккупанты в Украине / Reuters

Российские оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

Основная цель врага заключается в окружении украинских войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей, сообщили в Генеральном Штабе ВСУ.

Агрессор продолжал обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области. В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Слобожанском направлении противник главные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций.

На Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

На Славянском направлении противник, при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел на предварительно занятые позиции. Несколько раз обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.

На Кураховском направлении враг производит огневое поражение вдоль линии соприкосновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения нашего личного состава и разрушения фортификационных сооружений.

На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, в целях поддержки действий сухопутных подразделений, противник продолжает огневое влияние на наши войска с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.

На Бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледар.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции наших войск, наносил авиационные удары самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации.

На Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Ново-Кировское.

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Ранее сообщалось о том, что потери боевиков "ДНР", которых бросают на передовую против ВСУ, достигают 60% личного состава.

Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.

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