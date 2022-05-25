"Рассчитывает, что его не будут судить": историк объяснил, как Путин хочет увильнуть от наказания

Историк объяснил, как Путин хочет увильнуть от наказания / скриншот

Тот факт, что коммунистический режим Иосифа Сталина не был осужден обществом, оказал колоссальное влияние на Россию и Путин пытается повторить его судьбу.

Об этом в чате на Главреде заявил историк, нардеп Владимир Вятрович.

"Сталин, к сожалению, не был повержен после Второй мировой войны. Его никто разгромил, в отличие от Гитлера. Более того, Сталин приписал себя к кругу победителей, потому что участвовал в борьбе с нацизмом. Поэтому все преступления, совершенные коммунистическим тоталитарным режимом, остались безнаказанными, о них забыли, о них пытались не говорить, потому что Сталину нужны были союзники для борьбы с другим злом – Адольфом Гитлером. После победы над Гитлером о преступлениях Сталина фактически не упоминали", - отметил он.

Вятрович уверяет, что Путин рассчитывает именно на то, что если он победит, его не будут судить.

Читайте такжеОпасное увлечение Сталиным: почему Россия катится в Тартарары под громкие фанфары"А наша задача состоит в том, чтобы Путин проиграл. Это должно быть для нас дополнительной мотивацией. Мы должны разгромить Россию, Путина, потому что только в таком случае мы сможем привлечь Путина и его приспешников к ответственности, чтобы он не повторил судьбу Сталина, тихо скончавшегося на подмосковной даче в 1953 году. Это не должно произойти, а для этого мы должны разгромить Россию", - подытожил Вятрович.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде озвучил мнение, что Россия в целом не изменится, если отстранить от должности российского президента Владимира Путина. На его место может прийти "более оторванный парень".

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