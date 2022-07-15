"Разорвало на части": бабушка Лизы не говорит дочери о трагедии и сама похоронит девочку

Ирина с дочкой Лизой / Instagram Ирины Дмитриевой

Жительница Винницы Ирина Дмитриева сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации и не знает о том, что потеряла свою дочь Лизу в результате ракетного удара россиян по центру города.

Как сообщила бабушка девочка, мать Ирины Лариса в интервью Супільному, она сейчас в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Лариса уточнила, что у ее дочери ноги, руки целы, поэтому то, что пишут, что ей оторвало ногу не соответствует действительности. Она сказала, что у Ирины очень тяжелая травма брюшной полости: печень, легкие, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Она говорила с главным врачом. У нее только один вопрос: "Где моя Лиза?" Главный врач говорит, что она в больнице в областной. Не говорит... Ей нельзя говорить. Потому что она не выдержит", - отметила женщина.

Мама Ирины предположила, что она, видимо, забыла, что ее Лиза погибла. Лариса рассказала, что после ракетных ударов ей удалось по телефону поговорить с дочерью и тогда она сказала, что маленькой Лизы больше нет.

"Мама, Лизы нет больше. Попал снаряд, ее разорвало на части. Ее нет", - передала разговор с дочерью Лариса.

"Она, должно быть, забыла. У нее, должно быть, шок, потому что она же мне сказала, что Лизы больше нет. У нее что-то с памятью случилось. Но он (врач — ред.) запретил. Сказал: она не выдержит, сразу двоих похороните, если расскажете, что ребенок умер", - отметила женщина.

По словам Ларисы, Ирина еще долго будет в больнице, поэтому родные похоронят девочку, не дожидаясь, пока маму выпишут из больницы.

Ракетный удар по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

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