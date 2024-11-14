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Разрешение бить вглубь РФ: в МИД заявили о "сдержанном оптимизме"

Анна Ярославская
14 ноября 2024, 10:41
306
США и союзники пока не позволяют использовать западное оружие для ударов вглубь РФ из-за опасений дальнейшей эскалации.
Андрей Сибига, Энтони Блинкен
Андрей Сибига и Энтони Блинкен провели встречу / Коллаж: Главред, фото: t.me/Ukraine_MFA

Кратко:

  • Андрей Сибига провел встречу с Энтони Блинкеном
  • Глава МИД оптимистично настроен относительно разрешения на удары вглубь РФ

Украина давно призывает своих союзников разрешить наносить дальнобойные удары по РФ западным оружием. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об "осторожном оптимизме" в этом вопросе. Об этом дипломат сказал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как пишет Reuters, союзники, включая Соединенные Штаты, не позволяют использовать предоставленное оружие для ударов вглубь РФ из-за опасений дальнейшей эскалации.

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"Мы обсуждали вопрос дальних ударов и евроатлантической интеграции. И здесь мы также настроены осторожно оптимистично", – сказал Сибига.

Он также добавил, что его переговоры в Брюсселе также коснулись военной помощи.

"Мы имеем четкую картину – четкие временные рамки, четкие объемы – того, что будет предоставлено Украине до конца года. Это помогает нам стратегически планировать наши действия на поле боя", – рассказал министр.

По его словам, помощь будет включать оружие и средства для заключения соглашений по производству вооружений.

Удары по России - последние новости

Украина все еще ожидает решения США о предоставлении разрешения на применение дальнобойного вооружения для ударов по территории страны-агрессора России. Как сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сейчас у Джо Байдена есть шанс принять это решение, которое сыграет в его пользу.

Главред писал, что президент Владимир Зеленский критиковал то, что западные партнеры Украины все еще говорят о нарушении так называемых "красных линий" Кремля, когда речь идет о предоставлении разрешения на удары по территории страны-агрессора России.

Министр обороны США Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского предоставить Украине приоритет в поставке ATACMS по сравнению с другими покупателями.

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Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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Энтони Блинкен новости Украины и мира война России и Украины Андрей Сибига Удары вглубь РФ
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