Разрушения и последствия невыносимы: появились подробности ракетной атаки по Кривому Рогу

На данный момент установлено, что получили повреждения 43 жилых дома, 3 школы, 3 детсада и одно лечебное учреждение.

Кривой Рог / ГСЧС

Ракетная атака России 16 декабря убила семью в Кривом Роге. Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в результате вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области повреждения получили 43 дома, три школы и одно лечебное учреждение.

"Еще о последствиях вчерашнего удара. На данный момент установлено, что получили повреждения 43 жилых дома, 3 школы, 3 детсада и одно лечебное учреждение. Военная администрация города задействовала 13 бригад, работавших над ликвидацией последствий. Они закрывали окна пленкой и OSB – быстрее, чем стеклом, чтобы квартиры не охладились полностью. В настоящее время закрыто уже 90% окон", - отметил Вилкул в Telegram.

По его словам, закрыто уже 273 оконных и дверных блока в квартирах и 272 окна в подъездах.

В 3 детских садах и двух школах окна уже закрыты полностью. Работы продолжаются.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Читайте также: