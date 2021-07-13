Ребенка моментально парализовало: в Ужгороде с перил набережной на берег реки упал школьник

Ребенок упал с перил на камни / скриншот

В Ужгороде во время школьной прогулки из детского лагеря по городу дети вместе с учителем остановились на Киевской набережной. Один мальчик взобрался на перила, но не удержался и упал на спину.

Как сообщает Закарпатское телевидение учительница убеждала 9-летнего мальчика слезть. Однако, он проигнорировал замечание и достал телефон и начал снимать на видео, как учитель сердится.

В какой-то момент школьник не удержался и упал спиной вниз, прямо на камни. После падения школьник не мог двигаться и ничего не чувствовал ниже плеч.

Как пишет Суспільне скорая доехала за 8 минут. У мальчика поверхностный ушиб тазобедренного сустава (тазобедренный сустав). Ребенка доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования.

По словам травматолога Ужгородской городской больницы Владимира Ландовского, ребенка сопровождали два воспитателя. Школьника осмотрели травматолог и детский хирург.

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Также он добавил, что парню сделали рентген-обследование, анализы. Никаких угроз, которые требовали госпитализации или оперативного вмешательства врачи не обнаружили. Ребенка обследовали, дали рекомендации и отпустили домой.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Закарпатья Анна Дан добавила, что в полицию по этому факту никто не обращался.

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