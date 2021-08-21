УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика

21 августа 2021, 15:06

Пропавший в лесу мальчик имеет признаки психического расстройства.

В Сумской области ищут 7-летнего мальчика Богдана Хоменко / Фейсбук Ю.Зарко

В субботу, 21 августа, от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 рождения.

Силы от ГСЧС Украины наращиваются - дополнительно привлекаются работники подразделений по городам Путивль и Бурынь, сообщили в пресс-службе ГСЧС,

В свою очередь мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что мальчика зовут Богдан Хоменко, он исчез 20 августа в районе с. Нагорнивка при заготовке бузины.

"Мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя – Богдан, а также на "мультики" и "мороженое", - сообщил мэр.

К поисковым работам привлечены:

  • от ГСЧС Украины - 47 человек личного состава;
  • от Нацполиции в Сумской области - более 90 человек личного состава;
  • кинологи Нацполиции - 4 человека, 2 собаки;
  • от Сумской областной водолазно-спасательной службы - 4 человека, 1 плавсредство;
  • волонтеры - 8 человек;
  • местные жители.

Особые приметы пропавшего ребенка

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, на вид Богдану, 2014 года рождения, – 5-6 лет, рост 110-115 см, худощавого телосложения. У него светлые короткие волосы и серые глаза.Был одет в футболку серого цвета, черные шорты и белый картуз.

Реклама

Читайте такжеЖуткая ночь на Говерле: как ребенок 30 часов один блуждал в Карпатах

Спасательная операция в Карпатах

Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла были организованы поиски маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

Позже с Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых.

viber
новости Сум новости Сумской области
Сейчас вы просматриваете новость «Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к праздникуЯблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном бельеАнна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье На репетиции парада ко Дню Независимости военные спели матерный хит про ПутинаНа репетиции парада ко Дню Независимости военные спели матерный хит про Путина Меркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой КрымаМеркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой Крыма Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2

Последние новости

15:27

Зеленский одобрил санкционный удар по пропагандистам Шарию и Гужве

15:06

Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика Видео

14:28

"Им совсем допекло": Данилов и Кулеба ответили на введенные против них санкции РФ Видео

14:05

"Жизнь темна": Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и написала свой первый пост

13:40

Многодетную мать "выдавили" с работы больницы из-за ее заработка на откровенных фото

Реклама
12:53

Охота на афганцев, сотрудничавших с НАТО, и убийства женщин без паранджи: как талибы устанавливают свой режим Видео

12:32

В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

11:32

Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

11:26

Воронцовский маяк в Одессе украсили огромным флагом Украины Фото Видео

10:42

Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью Видео

10:40

В Крыму в канун Дня Независимости запустили в небо украинский флаг Видео

10:03

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили Видео

09:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

09:36

"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за Афганистан Видео

09:13

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Видео

09:02

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

08:29

В Украине резко выросло число выявленных больных COVID-19 и жертв болезни

08:13

Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Видео

07:33

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО Видео

07:10

Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2 Видео

Реклама
07:03

30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую мнение

06:37

Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини

06:14

Зимы в Украине станут короче: климатолог рассказала, как поменяется продолжительность сезонов

06:00

Атака Талибана на США в Афганистане: Байден резко предупредил боевиков об ударе Видео

05:50

Уход США из Украины по сценарию Афганистана: эксперт объяснил, почему Вашингтон не сдаст Киев Видео

05:49

Может ли человечество замедлить изменение климата - ответ эксперта Видео

05:29

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

05:20

Войска России в Беларуси и страх Лукашенко перед Москвой: эксперт объяснила маневры Минска Видео

04:50

Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа: курортный роман, загадочный поклонник или обман

04:34

Удар по талибам: эксперт оценил риски гражданской войны в Афганистане Видео

03:09

Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь Видео

02:41

Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

01:53

Почему люди бегут из страны: эксперт назвал главную проблему независимой Украины

01:24

Украина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причину Видео

00:44

Маск создает человекоподобного робота Tesla Bot: все подробности, видео

20 августа, пятница
23:58

Ученые обнаружили неожиданную и коварную опасность кофе Видео

23:22

Аномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог Видео

23:10

В США приняли неожиданное решение перед саммитом Крымской платформы Видео

22:10

Идет срочная эвакуация людей: в Броварах полыхает пятиэтажка Видео

22:05

Вселенский патриарх Варфоломей уже в Украине: когда и где он побывает Видео

Реклама
21:48

"Каждый должен заниматься своим делом": Данилов рассказал, уволит ли СНБО Кличко

21:38

Северный поток-2 под угрозой: Байден подписал указ о новых санкциях против России Видео

21:15

В Украину идет существенное похолодание и новая опасность Видео

20:59

Угрожал и заставлял раздеваться: в Киеве задержали 50-летнего педофила Видео

20:42

Кейтлин Дженнер сообщила о скором прибавлении в семье

20:41

Mozgi презентовала украиноязычный сингл Ой, мама к 30-летию независимости Украины Видео

20:38

В Украине собираются запретить рекламу лекарств Видео

20:05

"Как вкусно": Слава Каминская похвалилась аппетитными ягодицами на горячем кадре

20:02

Подколол суд: днепрянин "закрыл" местный апелляционный суд на карантин Видео

20:01

Меркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой Крыма

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять