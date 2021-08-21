Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика

В Сумской области ищут 7-летнего мальчика Богдана Хоменко / Фейсбук Ю.Зарко

В субботу, 21 августа, от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 рождения.

Силы от ГСЧС Украины наращиваются - дополнительно привлекаются работники подразделений по городам Путивль и Бурынь, сообщили в пресс-службе ГСЧС,

В свою очередь мэр Белополья Юрий Зарко сообщил, что мальчика зовут Богдан Хоменко, он исчез 20 августа в районе с. Нагорнивка при заготовке бузины.

"Мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя – Богдан, а также на "мультики" и "мороженое", - сообщил мэр.

К поисковым работам привлечены:

от ГСЧС Украины - 47 человек личного состава;

от Нацполиции в Сумской области - более 90 человек личного состава;

кинологи Нацполиции - 4 человека, 2 собаки;

от Сумской областной водолазно-спасательной службы - 4 человека, 1 плавсредство;

волонтеры - 8 человек;

местные жители.

Особые приметы пропавшего ребенка

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, на вид Богдану, 2014 года рождения, – 5-6 лет, рост 110-115 см, худощавого телосложения. У него светлые короткие волосы и серые глаза.Был одет в футболку серого цвета, черные шорты и белый картуз.

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Спасательная операция в Карпатах

Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла были организованы поиски маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

Позже с Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых.