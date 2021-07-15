Ремонт в рекордные сроки: правый проезд трассы Киев – Борисполь откроется уже на выходных

Кирилл Тимошенко / facebook.com/MinInfra.UA

Уже в ближайшие выходные планируется открытие движения правой стороны трассы Киев – Борисполь, отремонтированной по программе президента Украины Большая стройка. Одновременно начнутся ремонтные работы с левой стороны магистрали. Полностью дорога будет открыта уже в конце августа. Об этом заявил координатор программы, заместитель главы Офиса главы государства Кирилл Тимошенко.

"Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели завершен правый проезд, который уже вот-вот будет открыт для водителей. Всю же дорогу планируем открыть уже в конце августа", - цитирует чиновника пресс-служба Мининфраструктуры.

Как рассказал Тимошенко, участок маршрута М-03 Киев — Харьков находится в перечне объектов, завершение которых готовится к 30-й годовщине Независимости Украины на базе программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Правый проезд трассы Киев – Борисполь отремонтирован в рекордные сроки / facebook.com/MinInfra.UA

Кроме того, до 24 августа должны завершиться ремонтные работу по следующим объектам: маршрут Киев – Кишинев, Южный обход Днепра, Дорога единства Стрый – Изварино, а также дорога в Закарпатье Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что на 17-километровом участке дороги Киев – Борисполь один из самых больших показателей трафика в стране – приблизительно 85 тысяч машин в сутки. Поддерживать данный участок трассы в хорошем состоянии крайне важно, тогда как эксплуатационных содержаний уже не хватает.

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Правые проезд трассы Киев – Борисполь отремонтирован в рекордные сроки / facebook.com/MinInfra.UA

"Подчеркиваю — международный аэропорт "Борисполь" и маршрут от него до столицы — это первое, что видят иностранные туристы, которые прибывают в столицу Украины. Поэтому сейчас мы прикладываем максимум усилий, чтобы эти объекты были образцовыми", - добавил министр.

Указано, что после того, как трассу отремонтируют, дорожное покрытие прослужит как минимум 10 лет. Будет контролироваться перегруз – установят специальную площадку взвешивания в движении.

Правые проезд трассы Киев – Борисполь отремонтирован в рекордные сроки / facebook.com/MinInfra.UA

Трасса впервые ремонтируется за 17 лет. На месте строительства 24 часа в сутки работают 150 рабочих и 174 единицы техники.

Ранее координатор Большой стройки, замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявлял, что в течение 2021 года в Украине должны отремонтировать и построить 6500 километров автомобильных дорог.