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Резидентские прокси: удобство и надежность в интернете

26 августа 2022, 20:42 новости компании

Резидентские прокси - мегапопулярны, хотя дороже по стоимости и уступают в скорости серверным.

Резидентские прокси: удобство и надежность в интернете
Резидентские прокси / pixabay

Сначала в Сети не было границ: одни люди публиковали контент, другие его восхищенно проглатывали. Но потом появились инструменты, определяющие IP-адреса, и некто принялся блокировать компьютеры, ограничивая доступ человечества к информации.

Этому быстро нашлось противоядие - прокси, разделяющиеся на резидентские и серверные.

Резидентские прокси - мегапопулярны, хотя дороже по стоимости и уступают в скорости серверным. Что еще известно о них?

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Кому подойдут резидентские прокси

Если вы обычный юзер, вам нужно периодически сохранять конфиденциальность, получая доступ к определенным сайтам. Но что, если они в вашем регионе просто недоступны?

Самый легкий способ исправить это - использование VPN-сервисов, идентифицирующих пользователя как другое лицо. Так обеспечиваются конфиденциальность и доступ к желаемому ресурсу. В принципе подходит любой VPN (или прокси), но считается, что первый предпочтительнее, а платные сервисы лучше бесплатных. Резидентский сервис или нет – без разницы.

Однако если вам нужен надежный инструмент для сбора информации, широкий выбор геолокаций и вы не хотите попасть в черный список, ваш выбор - резидентские прокси.

Преимущество резидентских прокси

От обычных резидентские прокси отличаются тем, что используют реальные IP-адреса, которые интернет-провайдеры выдают своим клиентам ("резидентам"). Они отмечаются в региональных интернет-регистрах и физическое лицо, использующее резидентские прокси, выглядит в Сети как реальный человек. При правильном использовании запросы с таких адресов неотличимы от обращений обычного пользователя.

Бывает, что нужная информация опубликована на сайте в свободном доступе, но данный ресурс все равно блокирует ее от автоматического сбора или пользователи из разных регионов видят неодинаковую информацию. Применение резидентского прокси заставит полагать, что на сайт просто зашел еще один пользователь и в блокировке нет надобности.

К тому же выбор нужного региона позволит получить доступ к необходимой информации. Большой плюс, что такие IP-адреса выдаются динамично и постоянно меняются у каждого пользователя.

Резидентские прокси в действии

Поскольку прокси-сервера - посредники между устройством и Сетью, резидентские прокси необходимы тем, кто связан с рекламой, транслирующейся на весь мир - маркетологам, SMM-специалистам. С их помощью рекламная кампания эффективно организуется из любой точки планеты. При этом результат гарантировано соответствует тому, что увидит клиент на своем устройстве из другой страны.

Готовясь к таким проектам и используя IP-адреса, выданные провайдерами домашнего интернета, вероятность что их заблокируют или внесут в ЧС ничтожна.

Плюс, некоторые компании регулярно проводят акции для клиентов из определенных регионов. Использование резидентских прокси поможет поучаствовать в них и воспользоваться скидками.

Использование резидентских прокси легально?

Применение резидентских прокси-сервисов не считается преступлением до тех пор, пока они не используются для незаконной деятельности, например, для уклонения от налогов или отмывания денег. На отдельных территориях VPN и прокси-серверы даже регулируются на уровне местных законов, а провайдеры и владельцы сайтов блокируют нарушителей закона независимо от того, чем те пользуются. Но поскольку для подавляющего большинства корпоративных сайтов юзер резидентского прокси выглядит как потенциальный клиент, шанс забаниться не так уж велик.

К тому же, поставщики качественного сервиса предоставляют ряд адресов с периодической заменой, а значит всегда можно переподключиться с новым IP-адресом.

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