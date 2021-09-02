Резкий рост: в Украине за сутки выявили почти 2,5 тыс. новых больных COVID-19

Число выявленных больных коронавирусом за сутки в Киеве подскочило до более трехсот / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 2 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2477 жителей страны. В том числе заболели 179 детей и 36 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 787 человек; летальных случаев - 44; выздоровели 889 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 290 848 человек;

выздоровели - 2 209 754 человек;

летальных исходов - 53 877;

проведено ПЦР-тестов - 12 031 985.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 2 сентября 2021 / t.me/mozofficial

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро среды, 1 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2075 жителей страны. Были госпитализированы 874 человека; летальных случаев - 44; выздоровели 925 человек.

Начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в столице теперь будут усиленно следить за выполнением правил карантина, и на улицы снова выведут мобильные группы контроля за противоэпидемическим режимом, так как разъяснительные работы не приносят ощутимого результата.

Украина для борьбы с коронавирусом получит лекарство из США. Как сообщили в Минздраве Украины, американское правительство передаст в виде гуманитарной помощи инновационный препарат против COVID-19.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что вакцины от коронавируса должны еще испытываться пять лет, чтобы сказать об их точной эффективности. По ее словам, они не защищают от инфекции, а только предотвращают тяжелое течение болезни в случае заражения.