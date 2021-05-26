Резкое возвращение части Донбасса под контроль Киева станет катастрофой – эксперт

У Киева нет денег на восстановление части Донбасса, которая ему неподконтрольна, поделился эксперт / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что, если захваченную часть Донбасса завтра вернут под контроль Киева, произойдет катастрофа.

У властей Украины нет денег на восстановление Донбасса и на то, чтобы кормить бюджетников и пенсионеров, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, Киеву сначала необходимо назвать вещи своими именами и трезво оценить, что он может в ситуации, которая сложилась.

"…Как только она (украинская власть – Ред.) правдиво ответит на этот вопрос, мы поймем, что наша страна сейчас не в состоянии тащить на себе Донбасс…", – сказал собеседник.

Романенко считает, что украинской стороне пока не стоит "педалировать" возврат Донбасса. Эксперт посоветовал сначала привести в порядок государство и его экономику.

В августе прошлого года советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что на восстановление захваченной части Донбасса нужно потратить около 10 млрд долларов.

Читайте такжеЛавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условииНапомним, в начале марта политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что украинское государство с экономической точки зрения потянуло бы возвращение части Донбасса под свой контроль, если бы этот процесс стартовал в ближайшее время.

Власти Украины ранее утверждали, что территории можно вернуть под контроль только политико-дипломатическим путем.