Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс

Тарас Загородний назвал главную проблему захваченной части востока Украины.
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что Украина потянула бы с экономической точки зрения возвращение Донбасса под свой контроль, если бы это произошло в ближайшее время.
Украинское государство выстояло бы в случае возвращения части востока со всеми проблемами и угрозами, рассказал эксперт во время чата на Главреде.
По мнению собеседника, с частью Донбассу будут, в первую очередь, экологические проблемы.
"Однако – это урбанизированный регион, и его подключение к экономике в большей мере сыграет Украине в плюс, нежели в минус", – заявил Загородний.
Ранее сообщалось, что главная экологическая проблема захваченной части Донбасса – затопление шахт. Из-за того, что шахты затапливают, меняется уровень грунтовых вод, проседает земля.
Напомним, президент Владимир Зеленский утверждал, что есть только один путь возвращения захваченных земель под контроль Киева – политико-дипломатический.
В начале августа 2020 года советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что Украине для восстановления неподконтрольной территории необходимо около 10 млрд долларов.
Агрессия России на Донбассе
- В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
- В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.