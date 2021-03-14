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Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс

14 марта 2021, 10:40
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Тарас Загородний назвал главную проблему захваченной части востока Украины.

Загородний считает, что Киев потянул бы возвращение части востока страны под свой контроль
Киев потянул бы возвращение части востока страны под свой контроль, считает Тарас Загородний / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что Украина потянула бы с экономической точки зрения возвращение Донбасса под свой контроль, если бы это произошло в ближайшее время.

Украинское государство выстояло бы в случае возвращения части востока со всеми проблемами и угрозами, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По мнению собеседника, с частью Донбассу будут, в первую очередь, экологические проблемы.

"Однако – это урбанизированный регион, и его подключение к экономике в большей мере сыграет Украине в плюс, нежели в минус", – заявил Загородний.

Ранее сообщалось, что главная экологическая проблема захваченной части Донбасса – затопление шахт. Из-за того, что шахты затапливают, меняется уровень грунтовых вод, проседает земля.

Напомним, президент Владимир Зеленский утверждал, что есть только один путь возвращения захваченных земель под контроль Киева – политико-дипломатический.

В начале августа 2020 года советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что Украине для восстановления неподконтрольной территории необходимо около 10 млрд долларов.

Агрессия России на Донбассе

  • В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
  • В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Тарас Загородний новости Донбасса
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