Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс

Киев потянул бы возвращение части востока страны под свой контроль, считает Тарас Загородний / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что Украина потянула бы с экономической точки зрения возвращение Донбасса под свой контроль, если бы это произошло в ближайшее время.

Украинское государство выстояло бы в случае возвращения части востока со всеми проблемами и угрозами, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По мнению собеседника, с частью Донбассу будут, в первую очередь, экологические проблемы.

"Однако – это урбанизированный регион, и его подключение к экономике в большей мере сыграет Украине в плюс, нежели в минус", – заявил Загородний.

Ранее сообщалось, что главная экологическая проблема захваченной части Донбасса – затопление шахт. Из-за того, что шахты затапливают, меняется уровень грунтовых вод, проседает земля.

Напомним, президент Владимир Зеленский утверждал, что есть только один путь возвращения захваченных земель под контроль Киева – политико-дипломатический.

В начале августа 2020 года советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что Украине для восстановления неподконтрольной территории необходимо около 10 млрд долларов.